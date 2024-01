Unde greșește poporul român. Testul pe care trebuie să-l treacă

Întrebat de Ionuț Vulpescu, moderatorul podcastului Avangarda, ce înseamnă "ce îți doresc eu ție, dulce Românie", în viziunea sa, Ioan-aurel Pop a spus:

"Înseamnă în primul rând să muncim cu toții - că de la muncă am plecat - ca țara asta să mai dăinuiască încă nu știu cât. Dar noi am făcut-o. Și vorba lui Delavrancea, în "Apus de soare", nu-i a noastră! Noi o pregătim pentru urmașii noștri. Mulți vor spune: "Domnule profesor, uitați-vă ce s-a întâmplat pe Pământ, se strică Planeta toată. Degeaba muncim noi pentru bucățica...” Nu e adevărat... Noi trebuie să muncim pentru bucata asta a noastră pe care am moștenit-o. N-au făcut-o alții. De ce? E un lucru foarte simplu!

Toate popoarele au nevoie de un adăpost al lor și adăpostul nostru se numește România. Eminescu, când a zis: "Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, / Țara mea de glorii, țara mea de dor”, să zicem că a spus-o în spirit romantic întârziat, după modelul lui Herder care se minuna de cântecele și basmele popoarelor. Dar când iei mai în amănunt să vezi ce a spus Eminescu, constați că e foarte actual.

O putem spune în alte cuvinte. Iubirea de țară nu e o rușine. Iubirea de țară e un atribut al popoarelor civilizate. Toți cetățenii unei țări trebuie să o iubească și, iubind-o, vor iubi și alte țări. Și, atunci, după părerea mea, România va merge bine."