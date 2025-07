“Îi rog pe toţi românii să cumpere acele produse care vin din procesarea din România!” Ministrul Agriculturii, despre cum reducem dependența de importuri, în exclusivitate, la Observator Antena 1

"Din anul 2023, dacă vorbim pe parte de carne de porc, noi am lansat peste 40 de ferme de reproducţie în România. De anul acesta, vom produce peste 1,5 milioane de purcei, pentru a-i integra în fermele de gras. De ce spun acest lucru? Pentru că foarte mulţi fermieri au investit în fermele de gras, politicile care s-au făcut la Ministerul Agriculturii nu au fost unele echilibrate, pentru că trebuia să facem partea de reproducţie, apoi să investim în fermele de gras. (...) În România, fermierii noştri importau peste 3 milioane de purcei din Uniunea Europeană. Preţul unui purcel venit din Uniunea Europeană este de 125 de euro. Costul unui purcel produs într-o fermă din România, în aceste ferme de reproducţie pe care noi le-am realizat în ultimii doi ani, este de 60 de euro. Practic, diferenţa de 60–70 de euro, la 3 milioane de purcei importaţi, este de 210 milioane de euro. Aceşti bani plecau din România în Uniunea Europeană, iar aceşti bani trebuiau să le rămână fermierilor români pentru a se capitaliza. De aceea am plecat pe acest program de reproducţie. Ministerul Agriculturii are în plan, şi pusă în transparenţă, o ordonanţă prin care vrem să producem, în următorii trei ani, încă trei milioane de purcei, dar îi integrăm în fermele de gras.", a declarat ministrul Agriculturii.

O altă problemă discutată în direct la Observator 19 a fost cea a strategiei prin care ministerul plănuiește să facă loc alimentelor româneşti pe mesele românilor.

"Ne-am înecat pentru că noi nu am investit în procesare. În anul 2023, am lansat cel mai important program - Investalim - de procesare în România. Este o schemă de ajutor de stat care a fost accesată de către producători şi procesatori români. Vorbim despre peste 590 de milioane de euro, schema de ajutor de stat cu contribuţia fermierilor. Am ajuns să semnăm contracte de aproape un miliard de euro. Complementar, pe Programul Naţional Strategic, am venit cu o alocare suplimentară de aproape 900 de milioane de euro. Am semnat aceste contracte, iar în următorii doi ani aceste unităţi de procesare vor fi finalizate. Îi rog pe toţi consumatorii, îi rog pe toţi românii, atunci când merg în magazinele de retail, în magazinele de cartier, în pieţele din România, să identifice eticheta produsului şi să cumpere acele produse care vin din procesarea din România.", a transmis ministrul Agriculturii.

Ministrul a vorbit și despre măsurile luate împotriva practicilor comerciale neloiale și diferențele de calitate între carnea autohtonă și cea adusă din afară.

"Aici sunt două aspecte foarte importante. Magazinul de retail, unde am văzut practici comerciale neloiale - atunci când am venit, în anul 2023, cu plafonarea adaosului comercial pe alimentele de bază, s-a văzut clar că inflaţia, în anul 2022, la 31 decembrie, era undeva la 13,5%. În 2023, a scăzut la 10,5%, prin această schemă pe care noi am aplicat-o la Ministerul Agriculturii privind plafonarea adaosului comercial. Partea de inflaţie, la 31 decembrie 2024, a fost de 5,4%. Ce înseamnă acest lucru? Atunci când scade inflaţia, creşte puterea de cumpărare. Unităţile de procesare merg la o capacitate maximă, pentru că, dacă în aceste unităţi de procesare nu mergem să procesăm 24 din 24, foarte mulţi procesatori au costuri suplimentare. Pentru că trebuie să plătească angajaţi, acei angajaţi nu mai lucrează la capacitate maximă, iar atunci costurile de producţie ale procesatorilor români sunt unele foarte mari. Doi, partea de procesare în România vine în contextul în care foarte multă materie primă, ca de exemplu porcul - şi vedeam şi la carnea fresh: ceafa de porc venită din Spania şi ceafa de porc produsă în România , dar trebuie să ne uităm şi la calitate. Pe de-o parte, de ce? Pentru că, în zootehnia din România, atât la porc, cât şi în sectorul avicol, hrana acestor animale este reprezentată în proporţie de 95% din cereale. Pentru carnea care vine din Spania, porcul crescut acolo nu este hrănit cu 95% cereale, poate doar cu 50%, iar restul alimentaţiei reprezintă pre-mixuri. Calitatea cărnii care vine din Spania este calitatea a treia. De aceea, noi trebuie să avem întotdeauna, ca Minister, o politică corectă, să promovăm şi să spunem aceste lucruri consumatorilor români, astfel încât, atunci când merg în magazinele de retail, să aleagă produsul procesat sau materia primă produsă în România. Carnea produsă în România are 24 de ore când intră în magazinul de retail. Cea din Spania are peste 13 zile, iar acea carne nu mai este fresh.", a avertizat Florin Barbu.

