Iohannis: România rămâne un pol de stabilitate în regiune

România rămâne un pol de stabilitate în regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest, iar una dintre priorităţi este apărarea intereselor strategice comune, a spus preşedintele Klaus Iohannis, la deschiderea Black Sea and Balkans Security Forum.



Mesajul lui Klaus Iohannis a fost citit de către consilierul prezidenţial Ligia Deca.



"Ceea ce vizăm este apărarea intereselor strategice care ne unesc şi scăderea dependenţei de partenerii care nu împărtăşesc valorile noastre. Totodată, România rămâne un pol de stabilitate în regiune, care îşi poate asuma un rol de a proiecta valorile occidentale în rândul partenerilor regionali şi de a contribui la consolidarea stabilităţii în regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest", a mai declarat şeful statului.





In plus, Iohannis a mai vorbit si de provocarea pe care criza COVID a adus-o în domeniul informaţiilor.



"Pandemia ne-a arătat, de asemenea, că într-un mediu globalizat, caracterizat de o abundenţă de informaţii fără precedent pe de o parte şi de tehnologii ale comunicaţiilor în continuă dezvoltare pe de altă parte, publicul larg poate cu uşurinţă să ajungă la o interpretare greşită a evenimentelor. De aceea, voi susţine întotdeauna multiplicarea platformelor care-şi propun să ofere cadrul pentru un dialog informat, argumentat şi deschis, bazat pe informaţii documentate, corecte şi verificate, inclusiv în domeniile Apărării şi securităţii naţionale", a adăugat Iohannis.





Cea de-a cincea ediţie a Black Sea and Balkans Security Forum are loc vineri şi sâmbătă în Bucureşti, informează Ministerul Apărării Naţionale.



Forumul este organizat de New Strategy Center (NSC), cu sprijinul Diviziei de Diplomaţie Publică a NATO, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe.