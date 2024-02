Iohannis: Viitorul Ucrainei se află în Uniunea Europeană

"Marcăm doi ani de când Ucraina luptă neobosit pentru a-şi apăra poporul şi teritoriul. Doi ani de când suntem uniţi împotriva agresorului şi luptăm cu toţii pentru democraţie, statul de drept, pentru valorile noastre, pentru libertatea şi securitatea noastre. Ca vecin de încredere al Ucrainei, la Marea Neagră, România va continua să ofere sprijinul său cuprinzător şi implicarea necondiţionată, atât timp cât va fi nevoie. De asemenea, vom susţine eforturile Ucrainei de integrare în familia europeană; viitorul ei se află în Uniunea Europeană", a scris, vineri, şeful statului pe platforma X (fostă Twitter).

We mark 2 years since Ukraine tirelessly fights to defend its people and territory. 2 years since we are united against the aggressor and we all stand up for democracy, the rule of law, for our values, our freedom and security. #StandWithUkraine @ZelenskyyUa https://t.co/xMZhwAUNtY pic.twitter.com/UX7hsIVGKD