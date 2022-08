Jurma, despre valul 6 Covid: Este cel mai subestimat val de până acum din perspectiva testelor

„În sfârșit pot să vă dau și vești bune. Am așteptat și datele de astăzi că să putem confirma debutul unui nou trend. Din fericire avem deja a doua zi în care cazurile noi se situează sub valorile din zilele echivalente din săptămâna trecută. De asemenea aceste valori se situează nu doar mult sub prognoza directă de duminică trecută, cât și sub prognoza directă făcută duminică pe baza scăderii acelerației săptămânale. Este prea devreme să confirmăm dacă asistăm la debutul unui platou sau al unei faze descendente, abia săptămâna viitoare vom ști”, a scris miercuri seara pe Facebook Octavian Jurma.

Acesta spune că evoluția valului 6 se suprapune surprinzător de bine peste cea a valului 2 în 2020, în perioada în care toate restricțiile au fost temporarar eliminate de suspendarea legii carantinei.

„Din păcate evoluția testelor temperează optimismul meu în această etapă a valului 6. În raportul cu numărul de cazuri, testăm cel mai puțin din întrega pandemie (cu excepția valului 1 când nu prea aveam teste). Dacă în valul 5-Omicron în ianuarie, făceam în jur de 50,000 de teste pe zi (RT-PCR + Rapide) la 8,000 de cazuri, acum facem în jur de 25,000 de teste pentru 8,000 de cazuri. Cu alte cuvinte, rata de pozitivare este dublă în acest val 6 la același număr de cazuri față de valul 5, iar dacă ne raportăm doar la testele RT-PCR situația este și mai dramatică. Mă mult, sunt județe unde nu se testează aproape deloc și 5 județe fac 50% din testele din România”, afirmă specialistul.

Conform acestuia, valul 6 este fără îndoială cel mai subestimat val de până acum din perspectiva testelor.

El arată că rata de pozitivare este un indicator foarte important în pandemie și reprezintă raportul între numărul de teste și numărul de cazuri pozitive. În forma sa procentuală, rată de pozotivare spune câte cazuri pozitive depistăm la fiecare 100 de teste. Recomandarea ECDC este de a menține rata de pozitivare sub 4%, iar la depășirea pragului de 10% se consideră că am pierdut capacitatea de control a epidemiei prin mijloace epidemiologice, arată Jurma.

El adaugă că săptămâna trecută rata de pozitivare a atins maximul istoric al pandemiei cu o valoare medie de 33.4% la 8,100 de cazuri noi, peste vârful atins în valul 5 de 33.1% la 30,000 de cazuri noi.

„Nu cred că rata de pozitivare poate depăși 50% în condițiile în care marea majoritate a testelor sunt teste rapide pentru că ne apropiem de limita teoretică a acestora. Dacă ne-am baza doar pe teste RT-PCR ca în valul 2 din 2020, nu am putea confirma mai mult de 5,000 de cazuri pe zi la o rată de pozitivare de 100%! Este neîndoielnic că dacă am avea un nivel de testare similar cu cel de la începutul acestui an, numărul de cazuri ar fi depășit deja 20,000 de cazuri pe zi încă de săptămâna trecută. Dincolo de dezamăgirea că avem o confirmare statistică a nivelului la care a ajuns interesul autorităților sanitare în pandemia de COVID-19, scăderea acestui indicator este de asemenea un motiv de optimism”, mai spune Jurma.

Acesta susține că un platou chiar și la acest nivel înalt sau o scădere a numărului de cazuri ar da răgaz sistemului medical să se acomodeze la valul de internări care urmează inevitabil la 1-2 săptămâni după valul de infectări și să se pregătească pentru o nouă fază de creștere a acestui val după deschiderea școlilor.

„Nu cred că vom asista la o reluare a creșterii rapid accelerate până în septembrie, așa cum se așteaptă și autoritățile. De fapt dacă acest val a fost în realitate mai apropiat de valul 5 ca amplitudine, așa cum sugerează curbă ratei de pozitivare, e posibil să vedem o fază descendența similară celei din valul 5. Să sperăm așadar că luna august va fi caracterizată de o temperare a valului pandemic și că valul de infectări va fi mai blând decât cele precedente. Vom afla asta doar săptămâna viitoare când în mod normal vom atinge și maximul valului de internări la ATI decese”, spune medicul.

