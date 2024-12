Iohannis, la Bruxelles: Trebuie să combatem interferența malignă a Rusiei

Președintele Iohannis participă, miercuri, la Uniunea Europeană - Balcanii de Vest. Cu acest prilej a avut o discuție cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

"Am avut un schimb cuprinzător de opinii cu António Costa, noul președinte al Consiliului European, înainte de reuniunea Consiliului European. Am abordat prioritățile UE în cadrul noului ciclu instituțional și soluțiile pe care le preconizăm pentru provocările majore. România va continua să sprijine o Uniune Europeană unită și coerentă, apărând democrația", a scris Iohannis pe X, în contextul întâlnirii de miercuri.

Am discutat setul de măsuri și instrumente pe care trebuie să le dezvoltăm pentru a combate interferența malignă a Rusiei în toate procesele care privesc UE: în alegeri, proceduri, felul în care se creează politicile europene și naționale și pentru a reduce expunerea noastră la aceste interferențe perfide.

În ce privește Ucraina voi reconfirma sprijinul României pe toate palierele relevante.

