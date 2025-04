Preocupările pentru ecologie ale Papei Francisc

Pornind de la seria foarte lungă de mesaje lansate de Papa Francisc, prin enciclica „Laudato si”, Carlo Petrini a redat ideile cele mai constructive ale fostului Suveran Pontif, în cartea publicată și în România, la Editura RAO, în 2021 – de mare actualitate astăzi. Pentru criza ecologică a Pământului, pe care autorul o descrie drept criza civilizației tehnologico-științifice, Papa Francisc avea câteva soluții umaniste pe care le-a expus și în aceste dialoguri.

Seria dialogurilor redate de Carlo Petrini în cartea sa - „Pământul viitorului” începe în anul 2013. „Pe 13 septembrie 2013 mă aflam la Paris pentru o lucrare, când a sunat telefonul. Număr necunoscut afișa ecranul smartphone-ului. „Sunt Papa Francisc”, a spus imediat interlocutorul meu și, ușor neîncrezător, dar și emoționat, am început o conversație care s-a încheiat cu o îmbrățișare virtuală. Cu o săptămână înainte, îi scrisesem o scrisoare, ca urmare a primei sale Vizite Pastorale în Lampedusa, în semn de solidaritate cu imigranții de pe Marea Mediterană, dar nu mi-aș fi imaginat vreodată că aveam să-i aud vocea la celălalt capăt al telefonului. Am vorbit despre Pământ, despre ecologie, despre mâncare și despre religie” - așa își începe Carlo Petrini povestea dialogurilor cu Papa Francisc, în primul capitol al cărții sale.

Au urmat mai multe conversații între cei doi, apoi s-a ajuns la acceptarea din partea Papei Francisc a proiectului pe care i l-a propus autorul, pentru această carte de dialoguri, pornind de la enciclicele „Laudato si”.

În anul 2015, Papa Francisc s-a adresat lumii cu un îndemn de mare valoare spirituală, etică și politică prin enciclica „Laudato si” - o invitație la „reconectarea” cu toate creaturile vii și cu Pământul. Această a doua encilică a Papei Francisc, cu subtitulul „Pentru salvarea casei comune”, a fost consacrată problemelor de mediu şi sociale, ecologiei integrale şi, într-un fel, salvării Creaţiei. O encilică în care Papa critica mai ales consumerismul şi dezvoltarea iresponsabilă, denunţând degradarea mediului şi înclăzirea climatică. În concordanță cu mesajul „ecologiei integrale”, lansat de papa Bergoglio, Carlo Petrini a scris „Ghidul de lectură Laudato si”, un volum care reprezintă un alt pas către ecologia integrală și se deschide cu cele trei dialoguri cu Papa Francisc.

Ar putea părea un dialog al contrastelor – ala cum face această descriere chiar autorul: între un agnostic și Papă, între un fost comunist și capul Bisericii Catolice, între italian și un argentinian, un gastronom și un teolog. Însă totul este în deplină concordanță. „Chimia a fost imediată. Suntem doi oameni cu povești de viață și cu un trecut extrem de diferit, și, cu toate acestea, ne-am recunoscut rapid”, explică autorul.

Ideea de la care pornește dialogul este ecologia integrală, pentru că nu este suficient să acționăm conform cifrelor pentru a salva planeta, ci este nevoie de o schimbare la nivel personal, prin raportarea la lume într-un mod diferit de ceea ce s-a făcut până acum, cu onestitate, empatie și recunoștință.

Cauzele profunde de natură antropologică și etică

Dialogurile dintre cei doi au avut loc la 30 mai 2018, 2 iulie 2019 şi 9 iulie 2020, fiind completate, în partea a doua a volumului, de cinci teme: biodiversitatea, economia, migraţiile, educaţia şi comunităţile. Fiecare parte începe cu o prezentare pe larg a temei, făcută de Carlo Petrini, completată de fragmente pe temele respective şi scrierile sau cuvântările Papei Francisc. Din toate reiese, cum subliniază Domenico Pompili în prefaţă, „importanţa gândirii Papei Francisc cu privire la viața Pământului.

Analiza sa porneşte de la cauzele profunde de natură antropologică şi etică, ce se află chiar la rădăcina problemei. Concluzia care iese la iveală este că Pământul poate fi salvat cu adevărat doar dacă vor concorda toate acțiunile noastre din viața de zi cu zi, din societate, economie, politică și viața spirituală. Este dvorba despre dezvoltare durabilă și sustenabilă, cu participarea și implicarea activă a fiecărui locuitor al Pământului.

„Criza ecologică a Pământului reprezintă însăși criza civilizației tehnologico-științifice și constituie principalul cap de acuzare împotriva unuia dintre miturile vremurilor noastre: progresul. Este pus sub semnul întrebării în primul rând acel model demagogic care a condus nu numai la amplificarea diferențelor dintre Nordul și Sudul lumii, ci, mai profund, la scăderea calității vieții umane. Astfel, problema ecologică devine etalonul problemelor cu care se confruntă omenirea. Așa se explicăimportanța gândirii Papei Francisc cu privire la „ceea ce se întâmplă casei noastre”. Analiza sa pornește de la cauzele profunde de natură antropologică și etică, ce se află chiar la rădăcina problemei”, scrie Domenico Pompili, în prefața - „Dialoguri pentru Pământ”.

Ajutat de oameni de știință și filosofi contemporani

Una dintre cele mai importante părți ale acestui dialog cu Papa Francisc este despre encicliza „Laudato si”. Carlo Petrini îl întreabă pe Papa Francisc în ce circumstanțe a ajuns să scrie acest document „care a schimbat scenariul discursului ecologic și social și a purtat poziția Bisericii Catolice în zone care până acum nu au mai fost explorate în profunzime sau, cel puțin, nu la nivel înalt...”

„Vorbind despre geneza acestui text și despre impactul lui, mă gândesc la un moment care a fost decisiv și care este util pentru a explica întâmplările de mai târziu. Trebuie să spun, mai întâi, că Enciclica nu am scris-o eu în întregime. Am cchemat mai mulți oameni de știință și cercetători care au studiat mult aceste probleme și care m-au ajutat mult să fac lumină. Alături de ei au fost și teologi și câțiva filosofi – și ei oameni de mare valoare. Pornind de la materialul furnizat de ei, eu am lucrat la forma finală a textului și la organizarea lui. Dar „Laudato si” este rezultatul muncii multor persoane”, explica Papa Francisc.

Această carte-eveniment este și un document foarte important care va sta la baza multor cercetări științifice, din mediul universitar. Este o carte istorică, pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată ca un Papă să intre în astfel de dialoguri cu un gastronom activist și fost comunist care a înființat o mișcare ecologică. Este o premieră din foarte multe puncte de vedere, inclusiv ca mărturisire a papei Francisc despre munca sa de la Vatican.