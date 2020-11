UPDATE: Klaus Iohannis, la Institutul Fundeni. Măsurile luate de Guvern, până în prezent, au fost corecte

Hepta

UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis a spus ca masurile luate de Guvern, pana in prezent, au fost corecte.



"Numarul de decese e in continuare prea mare, presiunea pe sectiile ATI se mentine la cote ridicate.Un foarte bun exemplu e ansamblul modular instalat in incinta Insitutului Fundeni. Sectia are toate avizele de functionare. Acest spatiu are multiple utilitati. Containerul e dotat cu paturi, ventilatoare si are la acest moment toate avizele Am tinut sa vin azi aici ca sa le transmit personal medicilor ATI ca efortul lor e apreciat", a spus președintele Iohannis



Stire inițială

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, duminică, la ora 09.30, preşedintele Klaus Iohannis va face o vizită la Institutul Clinic Fundeni.La finalul vizitei, şeful statului va face o declaraţie de presă.