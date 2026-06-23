Modificare majoră în Codul Rutier: Senatul a votat eliminarea amenzilor dacă uiți permisul sau talonul acasă

Deputatul Dimitriu susține că proiectul de lege adoptat de Senat urmărește eliminarea unei sancțiuni pe care o consideră depășită și lipsită de utilitate în contextul digitalizării sistemelor de verificare utilizate de Poliția Rutieră.

„Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Dimitriu.

Proiectul de lege, depus în aprilie, propune modificarea și completarea Codului rutier astfel încât să se considere îndeplinită obligația de prezentare a documentelor „dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”.

„Proiectul a fost votat de senatori din aproape toate grupurile parlamentare. PSD a rămas singurul partid care a considerat că această amendă trebuie păstrată”, continuă deputatul USR.

Acesta a mai menționat că proiectul legislativ va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional. Aici urmează să fie analizat în comisiile de specialitate și supus votului final înainte de a putea deveni lege.

(sursa: Mediafax)