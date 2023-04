Românii iau cu asalt destinațiile de vacanță. 18.500 locuri de cazare all inclusive la mare

În această vară, numărul total al locurilor all inclusive în hotelurile de la Marea Neagră va ajunge la 18.500, ceea ce reprezintă o creștere cu 5.000 de locuri a capacității de cazare în sistem all inclusive în comparație cu anul 2019, arată datele prezentate de Litoralulromanesc.ro.

În sezonul estival din acest an, 38 de unități își vor aștepta turiștii cu servicii all inclusive, cumulând un total de 18.500 de locuri de cazare, în condițiile în care încă patru hoteluri din Neptun-Olimp, Costinești și Eforie Sud trec în regim all inclusive.

În comparație cu 2019, anul considerat a fi cel mai bun din istoria turismului autohton, când pe litoralul românesc erau 29 de hoteluri all inclusive cu un total de aproximativ 13.500 de locuri de cazare, se constată o creștere cu 5.000 de locuri a spațiilor de cazare în regim all inclusive.

Distribuite pe staţiuni, cele mai multe unități all inclusive se găsesc în acest moment în Jupiter (9 hoteluri), stațiune urmată de Mamaia și Neptun-Olimp cu câte 7 hoteluri.

Câte 3 hoteluri all inclusive se află în Mamaia Nord, Eforie Nord și Venus. În Eforie Sud și Saturn, sunt câte 2 hoteluri all inclusive, iar în Costinești și Mangalia - câte 1 hotel.

În ceea ce privește gradul de clasificare, cele mai multe unități de cazare care oferă servicii all inclusive, respectiv 19 hoteluri, sunt de 4 stele. Un număr de 16 hoteluri de 3 stele acomodează turiști în regim all inclusive.

Un singur hotel de 2 stele este all inclusive și două structuri clasificate la 5 stele.

Din totalul de 38 de hoteluri, o unitate de cazare de 4 stele din stațiunea Saturn oferă servicii ultra all inclusive, ceea ce presupune în plus față de sistemul clasic all inclusive o ofertă mai diversificată la băuturi, mai multe gustări între mese într-un interval orar mai mare, late breakfast, live cooking.

Pentru O vacanță all inclusive pe litoralul românesc costă de la 379 lei/camera dublă/noapte la un hotel de 3 stele din Eforie Nord. În general, turiștii care optează pentru pachete all inclusive beneficiază de trei mese pe zi în sistem bufet suedez, gustări între mese, băuturi pe toată durata zilei (răcoritoare, bere, vin) la restaurant, la barul de pe plajă și la piscină (acolo unde e cazul), acces la piscină, acces la plajă, locuri de joacă pentru copii în spații deschise și închise, spectacole pentru adulți și copii, produse din minibarul din cameră alimentat zilnic.

