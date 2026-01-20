Lovitură pentru românii din Ucraina: Kievul nu acceptă dubla cetățenie cu România

Actul normativ introduce cetățenia multiplă, însă limitează lista statelor cu care Kievul acceptă dubla cetățenie — România nu se regăsește printre acestea, potrivit informațiilor transmise de Agerpres.

Ce prevede noua lege

Legea nr. 4502-IX recunoaște dubla cetățenie pentru un număr restrâns de țări stabilite de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei. În cazul statelor incluse pe listă, cetățenii ucraineni pot obține o a doua cetățenie fără a renunța la cea ucraineană, iar etnicii ucraineni din respectivele țări pot dobândi cetățenia Ucrainei prin proceduri simplificate, cu respectarea cerințelor legale și a examenelor prevăzute.

Lista statelor acceptate

În forma actuală, lista cuprinde cinci state:

Germania

Cehia

Polonia

Statele Unite ale Americii

Canada

Absența României de pe listă a generat nemulțumiri în comunitatea românească din Ucraina.

Reacții din comunitate

Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraș consideră decizia nedreaptă și discriminatorie:

„Ne-am fi așteptat ca toate statele din Uniunea Europeană care sprijină necondiționat Ucraina să fie incluse. Tratarea diferențiată a țărilor UE — cu atât mai mult a României — este greu de explicat.”

Legea a fost promulgată în iulie anul trecut de președintele Volodimir Zelenski, iar lista statelor cu care se aplică cetățenia multiplă a fost aprobată de Guvern la 5 noiembrie 2025. Atunci, Ministerul de Externe al Ucrainei a transmis că prioritate vor avea „cei mai apropiați și mai siguri aliați”.

Criteriile invocate de Kiev

Potrivit autorităților ucrainene, selecția a ținut cont de:

apartenența la G7 ;

apartenența la UE ;

sancțiuni împotriva Federației Ruse ;

sprijin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei (inclusiv voturi în foruri internaționale);

parteneriate strategice și nivelul relațiilor bilaterale;

sprijin financiar acordat Ucrainei;

alte criterii de interes național.

Excluderea României ridică incertitudini juridice pentru românii care dețin sau intenționează să obțină cetățenie română, în contextul în care dubla cetățenie nu este recunoscută între cele două state. Comunitatea românească solicită clarificări și dialog pentru evitarea unor efecte discriminatorii.