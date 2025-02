Lucian Bode: Pentru Autostrada Transilvania este foarte importantă mobilizarea din teren

'Autostrada Transilvania rămâne o prioritate pentru mine ca deputat de Sălaj și sunt convins că, și când spun am garanția, sunt convins că și pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv pentru beneficiari, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Autostrada Transilvania în anul 2025 va reprezenta și reprezintă o prioritate. Dincolo de alocările bugetare pe care o să vi le detaliez, este foarte importantă mobilizarea din teren. Pentru că, ați văzut, a început Autostrada Transilvania cu un desant de toată lauda a constructorului, după care încet, încet această mobilizare a scăzut, parte din infrastructura de construcție a autostrăzii fiind relocată de pe Autostrada Transilvania pe alte obiective, în special pe Autostrada Moldovei', a declarat vineri, într-o conferință de presă, Lucian Bode.



El a adăugat că a discutat cu toate părțile implicate în acest proiect și că i s-a promis o mai bună mobilizare și organizare.



'Discuțiile pe care le-am avut, și când spun discuții, spun că am discutat cu Ministrul Transporturilor și am discutat cu cel care este de departe unul dintre cei mai mari constructori de autostrăzi din Europa, cel mai mare din România, domnul Umbrărescu, acționarul majoritar de la UMB și am garanția, în urma acestor discuții, atât cu Ministrul Transporturilor, cât și cu directorul general al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii, cât și cu domnul Umbrărescu, că vom avea în anul 2025 o mobilizare mult mai bună decât în 2024, vom avea o organizare mai bună și o coordonare a acțiunilor, astfel încât rezultatele să fie vizibile', a menționat deputatul.



Lucian Bode a precizat că, în acest an, cu o mai bună mobilizare, ar putea fi finalizate tronsoanele de autostradă dintre Românași și Zimbor și Topa - Nădășelu, alături de nodul rutier de la Românași, în condițiile în care, pe tronsonul Zimbor-Topa, sunt două viaducte care ar putea fi terminate abia în 2026.



'Așadar, dacă toate aceste lucruri se vor întâmpla și eu am promisiunea atât a ministrului, cât și a directorului general, cât și a antreprenorului că aceste lucruri se pot întâmpla, în anul 2025, la final de an 2025, putem vorbi despre aproximativ 25-27 de kilometri de autostradă dați în trafic pe aceste tronsoane care au împreună 43 de kilometri, între Nădășelu și Poarta Sălajului', a punctat președintele Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților.

