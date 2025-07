Premierul Bolojan a descoperit CEISD, Jurnalul îi prezintă CIS

Lăsând la o parte ignoranța sa, având în vedere că această comisie funcționează încă din 2022 și a fost înființată de fostul său șef de partid, generalul pensionar Nicolae Ciucă, pentru astuparea cât mai rapidă a acestei lacune, îl vom ajuta pe premier să descopere o altă comisie specială înființată pentru remunerarea sinecuriștilor apropiați de sfera politică.

Este vorba despre Comitetului Interministerial de Supraveghere pentru Fondul de Modernizare, o structură care parazitează funcționarea Ministerului Energiei. Ce a făcut concret în toți acești ani de la înființare este greu de spus, pentru că niciodată ea, Ministerul Energiei sau premierul nu au prezentat vreun raport referitor la acest subiect. În ceea ce privește CEISD, am descoperit că această comisie toacă bani publici și pentru servicii de consultanță, pe lângă plata indemnizațiilor pentru membrii săi.

Dacă tot a amintit de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe, poate nu ar fi rău să afle premierul că aceasta are în derulare o licitație în vederea achiziționării serviciilor de consultanță „pentru stabilirea valorii unei investiții notificate la Secretariatul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe”. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este data de 30 iulie, iar valoarea estimată a licitației este de 500.000 de lei. Conform legislației, sunt supuse examinării și avizării CEISD investițiile străine directe din afara spațiului UE care vizează securitatea energetică, a transporturilor, industrială, dar și domenii precum cel industrial, informatic, financiar sau de aprovizionare și nu numai. De asemenea, vor fi avizate investițiile străine directe a căror valoare depășește pragul de două milioane de euro.

Comitetul Interministerial de Supraveghere

În august 2023, fostul premier Marcel Ciolacu decidea înființarea Comitetului Interministerial de Supraveghere (CIS) pentru coordonarea și monitorizarea stadiului utilizării banilor din Fondul pentru Modernizare. Comitetul, care funcționează în cadrul Cancelariei premierului, are în subordine mai multe comitete tehnice care să-l ajute la desfășurarea activității, iar persoanele care fac parte din această organigramă sunt remunerate consistent, deși provin din structuri guvernamentale unde sunt plătite. Pentru activitatea din cadrul Comitetului Interministerial de Supraveghere și al grupurilor de lucru tehnice înființate la nivelul Ministerului Energiei, ale coordonatorilor de sector prioritar, precum și personalul din Departamentul de lucru înființat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, fiecare membru, titular sau supleant, beneficiază de o indemnizație lunară brută al cărei cuantum nu depășește 20% din indemnizația brută prevăzută de lege pentru funcția de secretar de stat.

16.640 de lei brut este salariul de bază pentru un secretar de stat

Ce face comitetul

Cel puțin teoretic, comitetul este responsabil cu aprobarea necesarului de investiții și cu prioritizarea proiectelor de investiții, precum și monitorizarea complementarității între diferitele surse de finanțare destinate investițiilor aferente sectoarelor prioritare. Ministerul Energiei asigură secretariatul tehnic pentru Comitetului Interministerial de Supraveghere printr-o structură distinctă în organigrama acestuia, condusă la nivel de secretar de stat. De asemenea, la nivelul Guvernului a fost creat un departament de lucru care să asigure suportul tehnic pentru îndeplinirea atribuțiilor Comitetului Interministerial de Supraveghere. În plus, au fost stabilite structuri în cadrul Ministerului Energiei ce sunt responsabile cu gestionarea finanțării investițiilor din Fondul pentru modernizare. Totodată, au fost create grupuri tehnice de lucru care să asigure expertiza necesară din partea altor instituții/structuri din subordinea/coordonarea sau autoritatea coordonatorilor de sector prioritar/Ministerului Energiei pe tot parcursul gestionării fondurilor alocate din Fondul pentru Modernizare (stabilirea necesarului, prioritizarea investițiilor, derularea și monitorizarea investițiilor etc.). Comitetul Interministerial de Supraveghere este condus de un președinte și un vicepreședinte, respectiv premierul și ministrul Energiei, și are ca membrii titulari: ministrul Transporturilor și Infrastructurii; ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Fondul pentru Modernizare, sprijin pentru modernizarea infrastructurii energetice

Fondul pentru Modernizare este un instrument-cheie pentru dezvoltarea investițiilor în proiecte energetice, care prevăd îmbunătățiri în eficiența energetică, modernizarea sistemelor energetice și tranziția în regiunile dependente de cărbune în statele membre cu PIB pe cap de locuitor mai mic de 60% din media UE (10 state - Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia). Banii din acest fond vor fi disponibili până în decembrie 2030 și ei asigură o finanțare de până la 100% din cheltuielile eligibile pentru proiectele prioritare și de până la 70% din cheltuielile eligibile pentru investiții non-prioritare. Banii din Fondul de Modernizare provin din fondurile obținute de România din vânzarea certificatelor de emisii cu efect de seră.