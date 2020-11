Lucian Bode s-a vindecat de Covid 19. Ministrul Transporturilor s-a întors la birou

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat pe Facebook că s-a vindecat de Covid 19 și că de miercuri s-a întors la birou. El spune că a avut o formă ușoară a bolii care i-a permis să lucreze de acasă.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că s-a vindecat de Covid 19. El a scris un mesaj pe Facebook prin care le mulțumește medicilor și le cere românilor să respecte regulile de protecție.

„Vă spun cu bucurie că am încheiat perioada de izolare și am trecut cu bine peste boală. Cadrele medicale cu care am ținut legătura au fost de un real ajutor și le mulțumesc din suflet! Lor și tuturor celor care de peste 8 luni de zile luptă să aibă grijă de noi. Însă și medicii sunt oameni la rândul lor, cu puteri finite și familii care îi așteaptă acasă, așa că e de datoria noastră și spre binele nostru să purtăm mască, să păstrăm distanțarea fizică și să respectăm regulile în vigoare. Deși eu am făcut-o, virusul nu m-a ocolit. Semn că e tare parșiv. Dar respectarea regulilor e singura soluție pe care o avem acum pentru a preveni boala”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul Bode a mai spus că a avut o formă ușoară a bolii care i-a permis să lucreze de acasă.

„De azi las munca de acasă și mă întorc fizic la minister. După luni întregi în care am fost foarte activ, mi-a fost greu să mă acomodez cu noua realitate. Dar a fost o experiență nouă, iar colegii de la minister și toate resursele tehnologice pe care le avem astăzi la îndemână au făcut adaptarea mai ușoară”, a precizat Lucian Bode.