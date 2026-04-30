Atenție, șoferi! Lucrările de pe Podul Prieteniei dau peste cap traficul de 1 Mai

Autoritățile avertizează că, în perioada minivacanței de 1 Mai, valorile de trafic ar putea crește semnificativ. Acestea vor duce la timpi de așteptare mai mari decât în mod obișnuit pentru traversarea podului. Pentru a evita blocajele și întârzierile, șoferii și operatorii de transport sunt sfătuiți să își planifice din timp traseele și să ia în calcul rute alternative.

Rute alternative recomandate

Pentru traversarea frontierei cu Bulgaria, autoritățile indică mai multe puncte de trecere:

Dolj: Calafat, Bechet

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași

Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Măsuri pentru fluidizarea traficului

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează că acționează zilnic, împreună cu celelalte instituții competente, pentru prevenirea activităților ilegale și pentru gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră. Totodată, instituția colaborează permanent cu autoritățile de frontieră din Bulgaria pentru fluidizarea circulației și menținerea unui climat de siguranță. Reprezentanții Poliției de Frontieră subliniază că echipele sunt în teren pentru a oferi sprijin participanților la trafic și recomandă respectarea indicațiilor autorităților pentru evitarea aglomerației.

(sursa: Mediafax)