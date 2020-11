Ludovic Orban suține că nu există nicio discuţie despre starea de urgenţă

Premierul Ludovic Orban a afirmat ca nu se pune problema unei reintroduceri a starii de urgenta. El a mai spus ca invatamantul se va desfasura in sistem online atata timp cat nu se constata "o reducere semnificativa" a numarului de imbolnaviri.



"Nu exista nicio discutie despre starea de urgenta", a afirmat seful Guvernului, miercuri, la Romania Tv, adaugand ca starea de alerta ofera autoritatilor "instrumente care, daca sunt folosite rational", pot contribui la gestionarea crizei sanitare.

În ceea ce priveste invatamantul, seful Executivului susține că aceasta perioada de suspendare a scolilor nu va fi foarte lunga. "Vine vaccinul, speram sa scada in intensitate al doilea val. Atunci cand conditiile epidemiologice vor permite reluarea scolilor in conditii de siguranta sanitara, vom lua aceasta decizie", a concluzionat Orban.