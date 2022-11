Luminile de sărbători, aprinse în Sectorul 3

"Cetăţenii Sectorului 3 şi mai ales copiii merită să fie întâmpinaţi cu lumini de sărbătoare în această frumoasă perioadă a anului. Anul acesta am considerat că trebuie să marcăm luna cadourilor aşa cum se cuvine pentru o capitală europeană. Este primul an în care am împodobit bulevardele cu luminiţe şi nu doar parcurile, aşa cum am făcut în ceilalţi ani", a declarat primarul Robert Negoiţă.

În total au fost montate 2.433 de echipamente LED, dintre care: 984 de perdele şi şiruri luminoase; 122 traversări; figurine şi medalioane cu tehnologie LED, având consum redus de energie electrică, cu diverse forme specifice sărbătorilor de iarnă: steluţe, brad, sfere, fulgi de nea, cadou.