Recomandare MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Nepal

„În contextul deteriorării situației de securitate din Nepal, pe fondul protestelor violente din ultimele zile, MAE a ridicat nivelul de alertă pentru această țară la 6/9 – „EVITAȚI CĂLĂTORIILE NEESENȚIALE!”.

Cursele aeriene interne și internaționale sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor”, a transmis MAE.

Ministerul precizează că au fost impuse restricții de circulație în anumite zone și regiuni, pe o perioadă de timp nedeterminată.

Totodată, MAE semnalează posibile perturbări ale comunicațiilor în mediul on-line, ca urmare a restricțiilor impuse de autoritățile locale.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte cu strictețe restricțiile impuse de autorități, să rămână vigilenți, să evite aglomerările mari de oameni și zonele în care au loc proteste și demonstrații și să se informeze permanent din surse sigure.

MAE sfătuiește cetățenii români aflați deja în Nepal să își anunțe prezența la Ambasada României în India, acreditată și în Nepal.

Datele de contact ale misiunii diplomatice a României la New Delhi sunt: +91 11 24111015 - apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență; +91 81 30303444 - telefonul de urgență al misiunii diplomatice.

Mai multe proteste violente au avut loc în țară, în semn de opoziție față de interzicerea rețelelor sociale, ridicată marți dimineață, la o zi după protestele antiguvernamentale soldate cu victime.

(sursa: Mediafax)