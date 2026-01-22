Maia Sandu, invitat de onoare la Ziua Unirii de la Iași

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea participa la evenimentele oficiale organizate la Iași cu ocazia Zilei Unirii.

Surse politice afirmă că aceasta a primit o invitație, însă prezența sa nu a fost confirmată în mod oficial. O decizie finală este așteptată în următoarele zile.

În mediul politic din Iași se discută despre o eventuală vizită a Maiei Sandu la Iași pe 24 ianuarie, dar autoritățile nu au făcut încă un anunț sigur. Cu toate acestea, la manifestările de la Iași este sigură participarea președintelui României, Nicușor Dan.

Anul acesta, programul de Ziua Unirii va aduce o schimbare pentru participanți.

Evenimentele nu vor mai avea loc dimineața, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori, ci vor începe după-amiaza, de la ora 15.00.

Până acum, niciun lider de partid nu a anunțat oficial că va fi prezent la Iași pe 24 ianuarie. Primăria Iași a transmis că programul complet al manifestărilor va fi prezentat joi.

Ceremoniile vor avea loc în Piața Unirii și vor include alocuțiuni ale oficialilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, defilarea unităților militare și Hora Unirii.

După aceste momente, vor avea loc depuneri de jerbe de flori la mormântul lui Alexandru Ioan Cuza, aflat la Biserica Trei Ierarhi din municipiu.

(sursa: Mediafax)