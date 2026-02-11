Ministerul Apărării vine cu precizări după ce au fost găsite resturi de dronă pe plaja din Mamaia

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   21:00
Ministerul Apărării a venit, miercuri seara, cu precizări în privința resturilor de dronă găsite pe plaja din stațiunea Mamaia în urmă cu două zile. În prezent, cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Instituția precizează că aceste resturi de dronă pot proveni de la o țintă aeriană care a fost distrusă la un exercițiu militar desfășurat recent la poligonul Capu Midia, în contextul exercițiului multinațional Dynamic Front.

Conform MApN, țintele – drone fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeței maritime.

„Menționăm faptul că, în săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, în poligonul Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ținte aeriene de unică folosință de la suprafața apei cu sisteme MLRS din dotarea forțelor armate germane, franceze, italiene și din SUA. Toate țintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeței maritime din sectorul poligonului. (…) Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, se precizează în comunicatul de presă emis de MApN, potrivit Gândul.

Instituția mai precizează că acest caz este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Resturi de dronă au fost descoperite luni seara pe o plajă din Mamaia în apropierea unui hotel. La fața locului au fost trimise echipe de la SRI, MApN, ISU și Poliție.

(sursa: Mediafax)

 

