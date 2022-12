Mihaela Ceaușescu, dezvăluiri despre sinuciderea tatălui ei, Marin Ceaușescu, şeful Agenţiei Economice a României la Viena

Marin Ceaușescu a fost timp de 15 ani șeful Agenției Economice a României la Viena iar acum, după 33 de ani, fiica sa, Mihaela Ceaușescu, a povestit la Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN întregul film al tragicelor evenimente.

"Tata știa foarte multe, probabil din Austria"

“Mama era în România, pentru că începuse să despacheteze, să aranjeze casa pentru sosirea lui tata.

El a venit, a stat foarte puțin, noi nu ne-am văzut. A stat foarte puține zile pentru că urma până în Anul Nou să se întoarcă definitiv. Deci el își terminase misiunea, nu mai voia să stea, se simțea deja bătrân și mama era în România.

Eu nu l-am mai văzut pe tatăl meu din '83, deci din anul când m-am căsătorit cu actorul Petre Moraru. Tata a trecut peste divorțul meu, dar peste căsătoria asta n-a mai trecut și noi n-am mai vorbit decât la telefon. El n-a venit chiar de Crăciun, a venit puțin după, dar a venit în sicriu.

Şi mama a povestit toate astea, că a încercat pa 3-4 zile la rând să intre la fratele lui, la Nicolae Ceaușescu. Lui tata i s-a spus foarte politicos că nu este acasă, că se odihnește, veniți mai târziu... și așa au trecut 3 zile.

Potrivit Mihaelei Ceaușescu, tatăl ei, Marian Ceaușescu s-ar fi întors în România de la Viena pentru a-l avertiza pe Nicolae Ceaușescu despre planurile celor din jur de a-l da jos.

“Tata i-a spus mamei că este evident că nu are cum să ia legătura cu el. A și vorbit cu fratele lui, generalul Ilie Ceaușescu și a zis nu reușește să intre la Nicu, că așa îi spuneau.

Tata a plecat spunându-i mamei „ai grijă ce faci, că vin vremuri grele, o să fie rău”. Tata știa foarte multe, probabil din Austria. A avut foarte mulți prieteni și austrieci și sigur că aflase niște lucruri .

Şi mama mi-a spus că ar fi vrut să îl salveze. Repet, asta știu de la mama, nu cred că mama inventat, că nu citea James Bond.”

"Tata a vrut să-l salveze pe fratele lui şi pe noi toţi. Știa planul"

„Tata ar fi vrut să îi spună înainte de congres, că atunci a vrut să intre, ca la Congres el (n.r Nicolae Ceauşescu) să anunțe că, pe motiv de sănătate se retrage și în locul lui îl numește pe Iliescu.

Considera că așa ar fi dejucat ceea ce s-a întâmplat de fapt, dar nu s-a întâmplat şi nu știm dacă s-ar fi retras unchiul meu.

Așa a gândit tata că ar fi singura soluţie. I-a spus mamei că așa se salva pe el, așa ne-ar salva pe noi toți.

Mama până în ultima zi n-a crezut. Şi când a început, cum se zice, bubuiala, a plecat săraca cu ce a avut pe ea.(...)

Mama mi-a zis că tata a plecat îngrozitor de supărat pentru că n-a reușit să intre la fratele lui și a zis că era singura salvare, s-ar fi salvat și pe el și ne-ar fi salvat și pe noi dacă se retrăgea la congres și spunea că sănătatea nu mai îmi permite.

Și tata zicea că neapărat trebuia să-l numească pe Iliescu, odată numit Iliescu din partea lui Ceaușescu, se știa planul.”

"Nicolae Ceaușescu n-a știut să îndepărteze oamenii care îl urau"

„Nicolae Ceaușescu n-a știut să îndepărteze oamenii care îl urau, dar lucrurile se întâmplau oricum că erau pregătite de mult și din afară.

Dar cu 7 ani înainte, când Militarul, Brucan și mai mulți la Comana unde se întâlneau, a fost prins în, așa... o mișcare, o pregătire de, să zicem, răsturnare, nici măcar nu i-a arestat.

Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă tata ar fi reușit să intre. Eu cred că n-ar fi acceptat unchiul meu niciodată. El nu mai știa să facă pasul înapoi. Nu-ți trebuie 25 de ani ca să te rupi puțin de realitate, sunt suficienți 6 și deja te crezi alt om.

Puterea te strică mai rău decât banul. Deși am văzut în jurul meu, după evenimentele din '89 foarte mulți prieteni, unii au intrat în politică, sunt și astăzi, alții au făcut foarte mulți bani. Nu mai sunt aceiași care erau înainte. Sufletește nu mai sunt.

Mi-a plăcut ceva ce a zis Dorel Vișan, un actor pe care îl ador. Da, poate eram mai săraci înainte, dar eram mult mai bogați în suflet.

Așa este. Sufletește am sărăcit după '89, noi, românii toți foarte mult. Într-adevăr, poate să trăia mai greu, da, era atâta iubire de om, prietenie adevărată.

Acum nu e decât suspiciune, ură. Simt asta simt și la copiii cu care eu lucrez la facultate. M-am pensionat la 65 de ani și încă lucrez, pentru că nu mă pot desprinde. De copii, nu mă pot desprinde. Sunt niște copii minunați, asta mă ține. Ei mă țin cumva și veșnic tânăra, așa spiritual", a spus Mihaela Ceaușescu, nepoata lui Nicolae Ceaușescu în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.

În 2004, a avut loc lansarea cărții de memorii a Mihaelei Moraru, fiica lui Marin Ceaușescu și nepoata lui Nicolae Ceaușescu. Cartea, intitulată "Nu regret, nu mă jelesc, nu plâng", a încercat să risipească multe dintre miturile care circulau în legatură cu familia Ceaușescu.

Redăm un scurt fragment din interviul pe care Mihaela Ceaușescu l-a oferit atunci și pe care JURNALUL l-a publicat pe 14 noiembrie 2004, pentru a completa acest tablou al dezvăluirilor despre o perioadă încă tulbure a istoriei noastre:

“Au apărut foarte multe cărți despre familia Ceaușescu, scrise de oameni mai mult sau mai puțin avizați. Prea multe cărți cu prea multe amănunte, unele neadevărate - s-au facut multe speculații, multe minciuni, multe invenții. A fost foarte mult folclor despre familia Ceaușescu. Începând cu faptul că Elena Ceaușescu era cu un an mai mare decat soțul ei, dar a fost, de fapt, cu un an mai mică. Că arată mai mare - așa arată toate femeile, mai rău. Că Valentin a fost înfiat - alt folclor despre familie. Mama mea a asistat la nașterea lui. Toți copiii sunt ai lor. Am considerat că este cazul să scriu o carte despre această familie din interiorul ei. Așadar, nu este o carte autobiografică. Este o carte despre ce a însemnat să fii nepoata președintelui. Am vrut să fie sub formă de spovedanie. Și nu trebuia să aștept să îmbătrânesc ca s-o scriu, pentru că toate evenimentele respective s-au petrecut și am fost și am trăit acele evenimente chiar atunci. Eu am un capitol în care spun: "Am fost și rămân mereu nepoata lui Nicolae Ceaușescu", nu m-am dezis niciodata.

Despre tatăl meu am scris foarte multe lucruri care sper să fi clarificat o dilemă - atât cât se poate clarifica, pentru că semnul întrebării asupra morții lui va rămâne.

În primul rând, cunoscându-l bine pe tata, în al doilea rând, având scrisoarea lui de 28 de pagini pe care eu în această carte o public pentru prima dată - câteva pagini, evident - părerea mea este că el a fost împins să se sinucidă de cei din jurul lui, de foștii lui colaboratori, după ce a fost arestat la domiciliu, încuiat în propriul apartament și nu a avut televizor, nu a avut radio, nu a avut ziare. Și atunci toate datele l-au dus pe el la ideea că mama mea este moartă - așa spune în scrisoare: "Nu are rost să mai trăiască un bătrân de 75 de ani atâta timp cât soția lui este împușcată, iar fetele lui sunt arestate pe viață". Lucruri total neadevărate. Tot comportamentul celor din jur... În seara zilei de 25 decembrie i s-a adus televizorul, pomenește el în scrisoare, el scrie pe zile: 22, 23, 24... "Nu știu ce este în țară..." Pe 26 scrie: "Acuma știu de ce au adus televizorul, ca să văd execuția...".

În 1992, autoritățile austriece au finalizat ancheta al cărei verdict a fost: sinucidere. La aceeași concluzie au ajuns și organele de procuratură din România, după care l-au scos de sub urmărire penală. Și eu am fost cercetată de procuratură și chiar mi s-a spus că tatăl meu a fost cercetat penal. Iar eu m-am mirat: "Bine, dar tatăl meu este mort și îngropat". Zice: "Da, dar dacă va fi găsit vinovat, vei fi fiica unui trădător". Până la urmă, s-a demonstrat că tata nu a fost.

S-a speculat mult că Marin Ceaușescu a avut acces la așa-zisele "conturi ale lui Ceaușescu", le-a gestionat...

În general, s-a vorbit mult despre conturile lui Ceaușescu și toată lumea care are puțină carte știe foarte bine că nu sunt conturile lui Ceaușescu, pentru că, dacă erau conturile lui, în statul acesta democratic ar fi trebuit să le moștenim noi, familia. Nu erau, deci, conturile lui Ceaușescu, erau niște conturi pentru anumite operațiuni speciale, cum are orice stat, nu? Că tatăl meu ar fi avut acces la aceste conturi este posibil. Tatăl meu era fratele președintelui. Nu știu dacă cineva ar putea crede că tata se ducea personal la bancă și opera la aceste conturi. Conducea misiunea economică a României, era într-o poziție prea înaltă ca să se ducă personal, să completeze ordine de plată. Era bine urmărit în Austria, era fratele lui Nicolae Ceaușescu. La conturile propriu-zise avea acces cineva mai puțin vizat și mai puțin cunoscut, și bănuiesc cine, n-are importanță, nu vreau să am probleme... La fel, e greșit să se spună că tatăl meu a făcut spionaj. El a fost o persoană foarte vizibilă și foarte cunoscută în Austria, era urmărit. Că tata dirija oarecum o rețea de spionaj sau știa de existența ei - este posibil.”