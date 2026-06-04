Scandal pe Legea salarizării: Fostul ministru Budăi acuză un joc politic dublu

Într-o intervenție la RFI, fostul ministru al Muncii a declarat că forma prezentată recent public nu mai corespunde cu varianta discutată anterior cu sindicatele. „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”, a afirmat Marius Budăi.

Potrivit deputatului PSD, reprezentanții sindicatelor au semnalat că documentele analizate în perioada în care Petre Florin Manole conducea Ministerul Muncii diferă de cele prezentate ulterior. „Sindicatele au spus că ceea ce au văzut când era ministrul Manole și ceea ce au discutat când era ministrul Manole în funcție nu mai este ceea ce a prezentat acum domnul Pîslaru public, cu acceptul domnului Bolojan”, a declarat Budăi.

El susține că au fost modificate atât coeficienții de salarizare, cât și valoarea de referință utilizată în proiect. „S-au modificat coeficienții, nu mai sunt aceiași coeficienți, s-a modificat inclusiv valoarea de referință”, a spus fostul ministru. Potrivit acestuia, în varianta discutată inițial, coeficienții erau mai avantajoși pentru personalul auxiliar și medical. „Coeficienții erau mult mai mari pentru personalul TESA, pentru infirmiere, pentru asistenți medicali și mai mici la demnitari și la funcții de conducere, iar acum s-a inversat”, a susținut Budăi.

Deputatul PSD a adăugat că „anexele și legea au fost modificate după plecarea ministrului Manole din minister”.

Marius Budăi consideră că Parlamentul trebuie să țină cont de observațiile formulate de organizațiile sindicale înainte de adoptarea formei finale a legii. „Trebuie să ținem cont de discuțiile cu sindicatele. Întotdeauna am ținut cont de discuțiile cu sindicatele”, a declarat el. Fostul ministru al Muncii a afirmat că dialogul social este esențial în cazul unui proiect cu impact major asupra angajaților din sectorul public. „Varianta să faci o lege și să nu discuți cu sindicatele, să o adopți fără să iei în seamă opiniile sindicatelor este total neproductivă”, a spus Budăi.

Proiectul noii legi a salarizării, inclus ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a generat nemulțumiri în mai multe sectoare bugetare. În ultimele săptămâni, sindicate din sănătate, finanțe și justiție au organizat proteste și au criticat prevederile proiectului, reclamând impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra veniturilor unor categorii de angajați. Legea urmează să intre în dezbaterea și votul Parlamentului.

(sursa: Mediafax)