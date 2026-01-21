Marius Voineag, procurorul-șef al DNA: Nici fostul, nici actualul președinte nu mi-au cerut să nu anchetez pe cineva

În cadrul acestuia, Voineag a afirmat că niciun președinte nu i-a cerut să nu ancheteze pe cineva anume.

În cadrul interviului pentru Antena 3 CNN, lui Marius Voineag i s-a adus în atenție o declarație făcută de fostul procuror-șef al DNA, Crin Bologa, cum că fostul președinte Klaus Iohannis l-a chemat la Cotroceni și i-ar fi spus acestuia că politicienii vor liniște. În plus, Bologa afirmase că poate proba acest lucru, lăsând să se înțeleagă că Iohannis ar fi fost înregistrat ilegal în cadrul discuției de la Cotroceni.

În legătură cu acest subiect, Marius Voineag a fost întrebat, la Antena 3 CNN, dacă știe situații în care președinți, foști președinți sau politicieni au fost înregistrați de alți procurori șefi în cadrul unor discuții private.

„Eu sper că nu [au fost situații în care au fost înregistrați – n.r.]. Trebuie să răspundă dânsul (Bologa – n.r.) la ceea ce a zis, să probeze ceea ce a zis pe mai departe”, a răspuns Voineag.

Întrebat mai departe dacă fostul președinte Klaus Iohannis sau actualul președinte, Nicușor Dan, i-ar fi cerut să nu ancheteze pe cineva anume sau să renunțe la o anumită anchetă, Marius Voineag a negat acest lucru.

„Niciodată. Nici fostul președinte, nici actualul președinte… în dialogurile pe care le-am avut cu dânșii și niciodată nu au solicitat așa ceva. Discuția se poartă la cu totul alt nivel și cred că lucrurile trebuie spuse așa cum ni le imaginăm unii dintre noi, pe baza unor nemulțumiri, frustrări sau orice alte emoții”, a mai spus procurorul-șef al DNA.

Șeful DNA: în ultimii 3 ani am venit cu acuzații precise

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a explicat de ce activitatea DNA nu mai este subiect atât de mediatizat pe cât era obișnuit publicul. El a explicat că prioritatea DNA sunt dosarele de calitate, nu imaginea.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag a declarat la Antena 3 CNN că în timpul mandatului său, DNA s-a concentrat pe calitatea dosarelor instrumentate, fără să pună accent pe imaginea instituției cum se întâmpla în trecut. Fără o mediatizare excesivă, DNA a avut rezultate, spune șeful DNA.

„Am spus-o de la bun început că trebuie să facem lucruri de conținut. Am făcut tot ce a ținut de noi să creștem capacitățile noastre instituționale în așa fel încât să putem livra dosare de calitate.

Și am avut dosare de anvergură în acești trei ani de zile, fie că vorbim de dosarul cu privire la portul Constanța, fie că vorbim de dosarul prim-vice-președintelui de partid Iulian Dumitrescu, mite de un anumit cuantum, vorbim de Buzatu, vorbim de fostul ministru Cuc, sunt foarte multe dosare. Dosarul generalului Ioniță de la Spitalul Militar, am încercat să facem dosare care să nu suporte critici cu privire la acuzațiile pe care le formulăm în public. Deci de la momentul la care acuzația e formulată și se transmite publicului, noi nu am vrut să avem niciun fel de risc reputațional”, a spus procurorul șef al DNA.

Procurorul Voineag a declarat că DNA se așteaptă ca atunci când primește critici din partea presei, acestea să fie argumentate.

„Faptul că primind critici de la o foarte și foarte constructivă, mereu suntem atenți la critici, am fost atenți, mai ales din partea jurnaliștilor, ne-am dorit foarte mult ca aceste critici să fie argumentate. Foarte mulți își doresc o țară ca afară, dar uite să se uite la cei valori excelente avem în momentul de față la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. Am primit avizul în ceea ce privește OCDE-ul cu grupul de lucru anti-mită unde am fost parte și contribuția noastră a fost decisivă în octombrie, motiv pentru care am și organizat Law Enforcement Network, o conferință cu 41 de state în această toamnă la București”, a mai spus Marius Voineag.

Comunicarea publică a fost realizată doar în cazul unor acuzații clare, iar cazurile au fost prioritizate în funcție de importanța faptelor, nu a persoanelor.

„Atunci când tu împingi și forțezi lucrurile pe comunicare publică, crești niște așteptări la un nivel la care de foarte multe ori nu le poți atinge. Și măsura noastră a fost ca noi să comunicăm public atunci când chiar avem acuzații formulate, clare, precise și la care ele să stea în picioare. Și până în momentul de față, în ultimii 3 ani de zile, ne-am crescut foarte mult pe această rată de încredere, tocmai pentru că am venit cu acuzații precise, la care un ochi neavizat, un profan poate să înțeleagă că e vorba de un act mare de corupție.

Într-adevăr am prioritizat cazurile pe baza faptelor importante, nu neapărat persoanelor. Deci nu ne-a interesat să fixăm ținte. De la bun început am mers pe ideea, nu ținta e importantă, pentru că e nelegal să gândești așa” , a afirmat șeful DNA.

(sursa: Mediafax)