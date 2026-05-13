NATO avertizează de la București: Rusia rămâne principala amenințare pentru Alianță. Mark Rutte cere investiții urgente în apărare

Summitul B9 de la București: NATO anunță noi măsuri pentru apărarea Flancului Estic și sprijinirea Ucrainei

Summitul B9, desfășurat la Palatul Cotroceni, a adus miercuri unul dintre cele mai ferme mesaje ale NATO din ultimele luni privind securitatea europeană și războiul din Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia continuă să fie „amenințarea directă” la adresa Alianței și a cerut statelor membre să accelereze investițiile în apărare.

La reuniunea organizată la București au participat liderii statelor din formatul B9, alături de reprezentanți ai țărilor nordice. Printre cei prezenți s-au aflat și președintele României, Nicușor Dan, respectiv președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Mark Rutte: „Nu putem să lăsăm garda jos”

În declarația comună susținută la finalul summitului, șeful NATO a subliniat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei obligă statele membre să își consolideze rapid capacitățile militare.

„Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO”, a spus Rutte.

Oficialul NATO a insistat asupra nevoii de întărire a Flancului Estic și a salutat investițiile deja realizate de state precum România și Polonia.

„Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resurse necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați”, a declarat secretarul general al NATO.

NATO pregătește noi angajamente privind cheltuielile pentru apărare

Mark Rutte a amintit și de obiectivul asumat de statele membre privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare, subiect care urmează să fie discutat în detaliu la viitorul summit NATO.

„La summitul de NATO de la Haga anul trecut am convenit să acordăm 5% din PIB apărării. Banii sunt cruciali. Însă la summitul din Ankara vom vorbi despre capabilități și de asemenea vom susține semnificativ industria de apărare. Este o alianță transatlantică, dar avem nevoie de o Europă mai puternică și un NATO mai puternic”, a completat acesta.

Declarațiile vin într-un context regional tensionat, în care liderii occidentali avertizează că Rusia își continuă strategia agresivă în regiunea Mării Negre și pe întreg Flancul Estic al NATO.

Sprijin total pentru Ucraina: „Securitatea Ucrainei este securitatea noastră”

Un alt punct central al summitului a fost sprijinul acordat Ucrainei. Liderii NATO au reafirmat că ajutorul militar și politic pentru Kiev rămâne o prioritate strategică.

„Sprijinul puternic și continuu pentru Ucraina va fi în continuare o prioritate la summitul de la Ankara. Astăzi am discutat cu președintele Volodimir Zelenski să vedem ce putem face mai mult pentru a ajuta în lupta pentru libertate. O Ucraină mai puternică astăzi și o Ucraină mai puternică pentru mâine este modul de a opri agresiunea Rusiei. (…) Securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, a mai spus Rutte.

Declarație comună a liderilor B9: Rusia, „cea mai importantă amenințare” pentru NATO

La finalul reuniunii de la București, liderii formatului B9 și ai statelor nordice au adoptat o declarație comună în care Rusia este descrisă drept „cea mai importantă, pe termen lung și directă amenințare” pentru securitatea NATO.

Semnatarii documentului au anunțat că vor intensifica investițiile militare și contribuțiile la apărarea colectivă a Alianței.

„Uniți în fața unor amenințări și provocări profunde la adresa securității, în special a amenințării pe termen lung reprezentate de Rusia, ne intensificăm în continuare contribuțiile la apărarea noastră colectivă. Ne asumăm responsabilități mai mari printr-o partajare sporită a sarcinilor și prin creșterea investițiilor în apărare, pe măsură ce Aliații lucrează pentru atingerea angajamentului de 5% din PIB”, au transmis liderii participanți.

Mesajul transmis de la București confirmă faptul că securitatea Europei și sprijinul pentru Ucraina vor rămâne în centrul strategiei NATO în perioada următoare.

Mediafax