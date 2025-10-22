Mărturia ȘOCANTĂ a unei mame care a născut la „spitalul ISIS” din Constanța: Mi-au pus copilul inert pe piept

Spitalul privat din Constanța, unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani, era cunoscut printre cadrele medicale din oraș ca „spitalul ISIS”, potrivit unei femei care a născut acolo, scrie dcnews.ro

Femeia povestește că sarcina a fost una fără probleme, însă personalul medical nu a luat decizia corectă, respectiv efectuarea unei cezariene de urgență, procedură care ar fi fost necesară odată cu apariția primelor nereguli.

„Am ajuns în iarna lui 2022, copilul s-a născut în ianuarie 2023. Sarcina mea era una sănătoasă. Am zis să beneficiez de anumite facilități. Acea poveste: că mi se dă copilul în brațe, că tatăl asistă, că nasc fără mască.

În a opta oră de travaliu mi s-a rupt apa, iar lichidul amniotic era verde ca un spanac, moment în care eu m-am speriat. A mai durat două ore travaliul - de la incidentul cu lichidul amniotic. După ce s-a născut copilul, mi l-au pus pe piept. Era inert. Iar eu am avut, probabil, un instinct, ca orice mamă. Am început să urlu când mi-am simțit copilul inert, nu scotea niciun sunet, nici nu respira.

Au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu inițial. Am rămas singură pentru 40 de minute, în aceeași poziție de naștere, fără să fi născut placenta. Eram absolut îngrozită, urlam încontinuu. Nimeni nu venea. Urlam după copil și-i strigam numele, plângeam, eram disperată. La un moment dat, m-am dat jos singură de pe masa de nașteri. Ca în filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului, urlând după copil”, a dezvăluit femeia, la Digi24.

„Cam la vreo două ore distanță l-am văzut prima oară. Următoarea dată când l-am văzut pe copil a fost la opt ore distanță. Și atunci mi-au zis că s-ar putea să-l trimită la Spitalul Județean. Mergând continuu cu copilul la medici de atunci, mi-au spus că procedura corectă ar fi fost cezariana de urgență.

Medicii și asistentele de acolo (n.r. Spitalul Județean CT) nu erau deloc surprinși când au văzut că e încă un caz de la acest spital. Îi spuneau spitalul ISIS. A fost personal medical care mi-a povestit despre mai multe cazuri, inclusiv alte femei care au murit”, a mai mărturisit femeia.