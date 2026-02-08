Când medicii greșesc: Oameni declarați morți care s-au trezit în sicriu

Cele mai înfiorătoare povești din istorie nu sunt despre fantome, ci despre oameni reali. Aceștia s-au întors la viață de la marginea mormântului sau chiar de sub pământ.

Blikk.hu a adunat câteva cazuri interesante, citate de Origo, în care morții nu au rămas morți.

Fără echipamente moderne, medicii observau doar aburirea oglinzii sau lipsa pulsului. Astfel, cei care se trezeau din moartea aparentă își întrerupeau propria înmormântare. Alții petreceau zile întregi izolați înainte de a fi salvați.

Angelo Hays a devenit o legendă vie în 1937. La vârsta de 19 ani, a fost declarat mort după un accident brutal de motocicletă. Din cauza leziunilor grave la craniu, funcțiile vitale se opriseră aproape complet. Medicii francezi nu au constatat nici puls, nici respirație. Familia l-a îngropat pe tânăr. Suspiciunea de fraudă de asigurare i-a salvat viața. La două zile după înmormântare, autoritățile au exhumat cadavrul. Trupul era încă cald. Hays se afla într-o comă profundă care i-a redus necesarul de oxigen. Astfel a supraviețuit captivității subterane.

După recuperare, bărbatul a creat sicriul de siguranță perfect. Structura specială avea clopoțel de urgență, apă, alimente și canale de aer. Capacul putea fi deschis din interior.

Hays s-a îngropat de mai multe ori la târguri ca atracție. Odată a petrecut două zile sub pământ pentru a demonstra eficacitatea invenției. A murit în 2008, la 90 de ani.

Essie Dunbar din Carolina de Sud a rămas nemișcată după o criză epileptică în 1915. Medicii au crezut că a murit. Sora ei a întârziat la înmormântare și a implorat să o dezgroape pentru un ultim rămas bun. Când capacul a fost desfăcut, Essie s-a ridicat și i-a zâmbit surorii. Preoții au căzut în groapa deschisă de groază. Participanții au crezut că femeia era o fantomă și au fugit. Essie a mai trăit încă 47 de ani.

În timpul foametei irlandeze din anii 1840, cadavrele erau îngropate pe bandă rulantă. Tom Guerin, în vârstă de trei ani, a fost aruncat într-un mormânt comun. Lopata groparului i-a rupt din greșeală piciorul. Copilul a țipat de durere sub pământ. Tom a fost salvat, deși a șchiopătat toată viața.

Din păcate, nu toate poveștile au final fericit. Mrs. Blunden din Anglia secolului XVII a băut un ceai puternic de mac și a fost declarată decedată. Când copiii au auzit zgomotul din mormânt și au deschis sicriul, femeia chiar era pe moarte din cauza lipsei de oxigen. Philomele Jonetre a avut o soartă similară în 1867: deși groparul a auzit la timp zgomotele, fata salvată nu și-a mai revenit niciodată.

(sursa: Mediafax)