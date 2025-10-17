Medicul Flavia Groșan, în comă la Spitalul Județean din Oradea. Prognostic rezervat

Potrivit informațiilor disponibile, medicul a fost resuscitată, fiind în prezent intubată și ventilată mecanic. Aceleași surse susțin că pacienta prezintă pleurezii masive, care au fost drenate, însă prognosticul rămâne rezervat, șansele de recuperare fiind considerate minime, scrie stiripesurse.ro.

Informații neconfirmate oficial indică faptul că Flavia Groșan ar fi știut încă din 2021 că suferă de cancer, afecțiunea evoluând între timp în stadiu metastatic. Spitalul Județean Oradea nu a emis până la această oră un comunicat medical oficial privind starea pacientei.

Ultimele mesaje publice

Pe 12 octombrie, Flavia Groșan a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu tentă introspectivă:

„Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase.”

Redacțiile care au relatat despre postare au menționat că nu există deocamdată o confirmare privind contextul în care aceasta a fost scrisă.

Într-o altă intervenție online, publicată recent pe pagina clinicii PneumoMed, medicul nota:

„Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul covidului. Important este că cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții...” Citește pe Antena3.ro Raed Arafat: „Avem informații că a fost închis gazul. Dacă era închis, înseamnă că cineva l-a deschis”

Flavia Groșan este medic primar pneumolog și bronholog în Oradea, cu activitate în mediul privat, în cadrul clinicii PneumoMed. A absolvit Facultatea de Medicină în anul 1991, având competențe în bronhoscopie și explorări funcționale respiratorii.

Medicul a devenit cunoscut la nivel național în 2021, în timpul pandemiei de COVID-19, după ce a contestat protocoalele oficiale de tratament și a promovat o „schemă proprie”. În martie 2021, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o, însă la acel moment nu au fost dispuse sancțiuni.

Ancheta disciplinară din 2025

În luna august 2025, Flavia Groșan a revenit în atenția publicului după o postare controversată în care susținea că o persoană vaccinată anti-COVID ar putea îmbolnăvi, prin contact intim, o persoană nevaccinată.

Afirmația a fost calificată de Colegiul Medicilor Bihor și de organizații profesionale drept „fără fundament științific”, iar instituția a anunțat declanșarea unei acțiuni disciplinare.

Ulterior reacțiilor publice, medicul a șters postarea și a precizat că „nu deține argumente științifice pentru teoria vehiculată”, dezicându-se de afirmație. Cercetarea disciplinară a fost însă menținută, pentru dezinformare în spațiul public.

O figură controversată în pandemie

De-a lungul ultimilor ani, Flavia Groșan a promovat constant teze alternative privind tratamentele medicale, criticând abordarea spitalicească și protocoalele oficiale.

Deși a fost susținută de o parte a opiniei publice, organizațiile profesionale și societățile medicale au respins în mod repetat afirmațiile sale, considerându-le contrare dovezilor științifice.

În ciuda controverselor, medicul a rămas o prezență activă în mediul online, unde și-a exprimat frecvent opiniile legate de sistemul sanitar și de experiențele personale din pandemie.