Membru al unei echipe de vaccinare: Teama de ac este mai des întâlnită la bărbați decât la femei

Membrul unei echipe de vaccinare din Cluj susține că teama de ac este mai des întâlnită la bărbați decât la femei. Acesta povestește că a avut un caz în care o persoană și-a adus un ac „mai mic” de acasă.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook Ro Vaccinare, Florin Moroșanu, membru al echipei Drive-Thru din Cluj-Napoca, unde au fost administrate aproape 30.000 de vaccinuri, povestește că în prima lună, pentru majoritatea pacienților, vaccinarea era determinată de convingere și exista o doză mare de determinare, dar începând cu luna iunie, acestei categorii i se mai adaugă un profil distinct: omul care se teme de ac sau cel puțin așa crede.

„Teama de ac este mai des întâlnită la bărbați decât la femei. Aproximativ din 10 persoane care dezvoltă reacții înainte de vaccinare, 8 sunt bărbați și 2 sunt femei. Transpirație, leșin, agitație, anxietate, albirea feței sunt manifestări ale unei frici care există doar în mintea noastră. Detaliul acesta asta mă face să mă gândesc cum ar rezista bărbații daca ei ar trebui să nască în locul femeilor… Cred că am leșina preventiv înainte de naștere cu vreo câteva zile și am aștepta minunea în stare de inconștiență”, a povestit Florin Moroșanu.

Acesta susține că a avut un caz în care o persoană și-a adus un ac „mai mic” de acasă.

„Am avut 2 situații în care 2 pacienți au venit să vadă acul, dacă e mare, dacă e gros, câți cm intră în braț, ba chiar cineva a venit cu acul de acasă. A căutat el în farmacie cel mai mic ac și l-a adus să-l folosim. Evident că l-a dus înapoi acasă, era un ac care nu permitea vaccinarea pentru că era prea scurt și s-a vaccinat cu acul din centrul nostru. Dar ideea în sine, de a căuta un ac cât mai mic prin farmacii mie mi-a dat senzația că acea persoană chiar a vrut să se vaccineze, iar teama de ac l-a făcut să stea și să aștepte o vreme, până și-a făcut curaj”, mai spune membrul echipei de vaccinare.

Acesta susține că pentru astfel de cazuri este necesară intervenția unui psiholog.

„Pentru toate aceste situații de fobie de ace există Lucian. Lucian este psiholog clinician, coleg cu noi la Drive și am ajuns să-l apreciez tare în cele 2 luni de când îl cunosc. E ca un frate mai mare, înțelept și calm. OK, calmul e în fișa postului unui psiholog dar mai are o calitate, empatia. Vede el omul stresat în mașină, citește pe fața pacientului că nu este în cea mai confortabilă stare și merge la el sau la ea și reușește să distragă atenția, astfel încât vaccinarea devine o experiență banală”, a mai povestit Florin Moroșanu.

