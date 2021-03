Mesajul lui Cîțu către bucureștenii care se întreabă dacă intră în carantină: Să nu asculte scenarii

Lucian Alecu

Premierul Florin Cîțu le transmite bucureștenilor care se întreabă dacă intră în carantină sau nu să nu asculte de scenarii și să aștepte decizia. Cîțu spune că nu se închid școlile.

Întrebat ce le transmite bucureștenilor care se întreabă dacă intră în carantină sau nu, Florin Cîțu a răspuns: „Să nu asculte de scenarii și să aștepte decizia”.

Rata de infectare de peste 6 la mie nu reprezintă singurul element de luat în calcul pentru o eventuală carantinare: „Trebuie să vorbim și cu alți specialiști. Când luăm o decizie, o anunțăm”.

Premierul a precizat că atunci când rata de infectare depășește 6 la mie „începem să ne uităm la toate datele”.

Ministerul Sănătății are o ședință la ora 13.00, a spus Cîțu, iar Prefectura Capitalei încă nu a trimis raportul privind situația actualizată.

Întrebat dacă se închid școlile, premierul a răspuns: „Nu, nici la Timișoara nu s-au închis” (în Timișoara școlile sunt închise - n.r.).

„Ne uităm la informațiile pe care le avem. Am luat măsuri, dacă ar fi fost respectate, nu am fi ajuns aici. Am putea să oprim singuri pandemia dacă am respecta regulile. Aceleași reguli au fost în decembrie și au scăzut cazurile”, a afirmat premierul.