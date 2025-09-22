Ministerul Educației monitorizează mesajele de amenințare primite de școli

Instituția subliniază că siguranța elevilor și a personalului din școli trebuie să rămână prioritară și solicită conducerilor unităților de învățământ să respecte cu strictețe regulile de acces și să colaboreze cu autoritățile locale pentru securizarea perimetrului școlar. Personalul școlilor este încurajat să comunice cu elevii și părinții pentru a menține un climat de calm și echilibru.

„Având în vedere mesajele de amenințare transmise recent către unele instituții de învățământ, Ministerul Educației și Cercetării monitorizează situația, fiind în legătură permanentă cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Direcției Siguranță Școlară din cadrul Poliției Române. Siguranța în școală, atât a copiilor, cât și a personalului, trebuie să fie prioritară”, se arată în comunicatul oficial.

Verificările au fost declanșate după ce mai multe unități de învățământ și medicale din București și din alte județe au primit emailuri cu amenințări. Într-un mesaj, expeditorul scrie: „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” şi „Voi provoca un adevărat masacru”, iar mesajele au fost trimise către o persoană identificată doar ca Angela. Poliţia Capitalei anunţă însă că, până acum, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi reală.

(sursa: Mediafax)