Ședință extraordinară la Ministerul Mediului, în contextul avertizărilor hidrologice

În ceea ce privește codul galben emis de ANM, pentru intervalul 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00, acesta vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului.

„Administrația Națională de Meteorologie va emite, punctual, acolo unde situația o va impune, avertizări Nowcasting, astfel încât populația să evite zonele unde pot avea loc fenomene meteo periculoase. Avertizări pentru fenomene imediate vor fi emise și de INHGA, dacă vor exista condiții pentru producerea acestora”, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Mediului.

Specialiștii Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au atras atenția asupra ploilor în cantități însemnate, mai ales în bazinele hidrografice aflate sub cod portocaliu. În ceea ce privește formațiunile de gheață, acestea s-au diminuat semnificativ, existând gheață la mal, arată sursa citată.

În cadrul ședinței, specialiștii din cadrul Ministerului Mediului au atras atenția cu privire la pericolul scurgerilor de pe versanți, care pot lua lemnele depozitate pe maluri, blocând podurile și podețele.

Reprezentanții „Apele Române” vor transmite mesaje către populația din județele vizate de avertizări. De asemenea, pentru zonele vizate, au fost evaluată capacitatea spațiilor de stocare a apei (n.r. - lacuri de acumulare, baraje, etc..) pentru asigurarea trecerii optime a debitelor mari de apă.

ANM a emis joi, o informare meteorologică, valabilă până vineri, la ora 10:00, care vizează ploi moderate cantitativ, dar și intensificări ale vântului.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei.

La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile. În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.

De asemenea, joi, a fost emisă și o avertizare de Cod Galben, valabilă până vineri, la ora 10:00, care vizează precipitații însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite și strat de zăpadă. În județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp.

În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m.

O altă avertizare de Cod Galben rămâne valabilă și în județul Timiș, până în această seară la ora 20:00, care vizează intensificări ale vântului. În județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind zăpada depusă.

INHGA a emis o avertizare hidrologică ce vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Avertizarea hidrologică de Cod Galben vizează intervalul 05.02.2026 ora 14:00 – 06.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Sărata (judeţele: Prahova, Buzău şi Ialomiţa), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea).

În Buzău și Prahova, INGHA a emis o avertizare de Cod Portocaliu, care va fi valabilă, începând de joi seara, la ora 21:00, până vineri, la ora 12:00, pentru râurile râurile din bazinele hidrografice: Buzău.

(sursa: Mediafax)