Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   12:15
La începutul acestei ierni calendaristice, românii vor avea parte de o nouă minivacanță de 3 zile. Ziua Națională a României, 1 decembrie, pică într-o zi de luni.

Articolul 139 din Codul Muncii stipulează că 1 decembrie 2025, Ziua Națională a României, este zi liberă pentru angajații din România. În această situație, având în vedere că evenimentul pică într-o zi de luni, românii vor avea parte de trei zile libere consecutive: sâmbătă – 29 noiembrie -, duminică – 30 noiembrie – și luni – 1 decembrie.

Pe lângă această minivacanță, românii vor mai avea câteva zile libere și spre finalul anului.

Astfel, românii vor avea o nouă minivacanță de patru zile consecutive: de joi, 25 decembrie, până duminică inclusiv, 28 decembrie.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: minivacanţa romani 1 decembrie
