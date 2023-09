MIPE a trimis declarații de cheltuieli pentru rambursarea a 900 milioane euro de către CE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), a transmis Autorității de Certificare și Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor, spre certificare și rambursare, declarații de cheltuieli în valoare totală de 608 milioane euro, se arată într-un comunicat al ministerului.

„Doar în ultimele zile au fost transmise declarații de cheltuieli de peste 900 de milioane de euro care vor adăuga în curând la totalul sumelor rambursate de către Comisia Europeană. Sunt bani de care țara are nevoie și vor ajunge la beneficiari în scurt timp. Săptămânile viitoare vom depune alte solicitări de plată de nivel similar, pentru că vreau ca ritmul de aducere a banilor în economia noastră să fie cel mai rapid. Am tot spus că țintim o rată maximală de absorbție până la închiderea exercițiului financiar 2014-2020, adică la finalul acestui an, dar dincolo de cuantificarea absorbției stau, în fapt, finanțările pe care toate proiectele aflate în implementare le primesc pentru a putea finaliza lucrările și a-și aduce aportul la economia locală, regională și națională”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Autoritatea de Management pentru POR transmis o declarație de cheltuieli în valoare totală de 399,13 milioane de euro. Urmare a verificărilor, valoarea declarației de cheltuieli transmisă deja Comisiei Europene de către ACP a fost de 298,58 milioane euro, diferența de 100 milioane euro reprezentând cheltuieli suplimentare pentru drumuri județene și care va fi solicitată ulterior spre rambursare Comisiei.

Astfel, suma totală transmisă spre decontare în cadrul POR este de 5,3 miliarde euro, reprezentând o rată de absorbție de 80%. În plus, din alocarea UE în valoare de 6,8 miliarde de euro au fost efectuate plăți către beneficiari în valoare de 6,56 miliarde euro, fonduri europene, reprezentând o rată a plăților de 96% în cadrul POR 2014-2020.

În același timp, Autoritatea de Management pentru POCU a trimis vineri, o declarație de cheltuieli în valoare totală de 208,92 milioane de euro. Din alocarea totală a POCU 2014-2020, în valoare de 4,59 miliarde de euro, până în prezent au fost solicitate Comisiei Europene spre rambursare fonduri în valoare de 3,41 miliarde euro. Din această sumă, peste 566 milioane euro au fost cerute pentru rambursare în cursul acestui an.

Sumele solicitate spre rambursare reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din fonduri europene în cadrul proiectelor derulate prin Programul Operațional Regional, respectiv Programul Operațional Capital Uman.

Suplimentar, MIPE reamintește faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), a transmis, joi, Autorității de Certificare și Plată două declarații de cheltuieli în valoare totală de 252,55 milioane de euro.

(sursa: Mediafax)