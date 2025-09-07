Moțiunea care vizează proiectul privind reforma companiilor de stat, respinsă

Pentru adoptarea moțiunii au fost înregistrate 122 voturi, sub cele 233 necesare.

Au fost înregistrate 122 voturi, din care 121 pentru adoptarea moțiunii.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 378 de parlamentari.

Moțiunea depusă se numește „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietășii statului” și vizează proiectul privind restructurarea companiilor publice, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.

AUR susține că aceste entități sunt gestionate în interesul străin și pentru a alimenta rețelele de clientelism politic.

(sursa: Mediafax)