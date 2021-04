Năsui: „Un pas înainte, doi pași înapoi în lupta contra birocrației”

Lucian Alecu

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, spune că în Parlament a fost votat un amendament care reintroduce declarația de beneficiar real de către firme și ONG-uri: „Un pas înainte, doi pași înapoi în lupta contra birocrației. Revine declarația inutilă de beneficiar real”.

El menționează că românii erau puși pe drumuri și să stea la cozi „ca să declare informații pe care statul le avea deja, și apoi să mai declare încă o dată că nu s-a schimbat nimic”.

„Ore pierdute, bani irosiți și multă hârțogăraie inutilă. Cât de multă? În România, sunt peste un milion de firme deținute doar de persoane fizice, peste 99% din SRL-uri. Doar pentru acestea, trebuiau depuse 6 milioane de foi. Pentru absolut fiecare dintre ele, statul are deja datele pe care le cere. Iar asta în fiecare an, chiar dacă nu se schimbă nimic. Dacă nu, amendă minim 5.000 de lei, maxim 10.000 de lei. De ce se întâmplau lucrurile astea? Pentru că statul a transpus în cel mai birocratic și greoi mod posibil o directivă europeană. O directivă prin care statul are obligația să mențină un . Din lene și dorință de a evita responsabilitatea, cei care ar fi trebuit să se ocupe de acest registru au ales să pună povara pe umerii românilor din mediul privat. De ce să muncim când putem să îi obligăm pe alții să o facă? Drept dovadă, după ce a intrat în vigoare eliminarea acestei declarații inutile și statul devenea obligat să completeze registrul pe baza datelor pe care le deținea deja, acesta nu s-a prea sinchisit să o facă. Ghiciți câte firme a completat statul în jumătate de an în registru? Doar 45.000. Date pe care deja le deține într-un registru electronic”, adaugă Năsui.

Ministrul Economiei precizează că reintroducerea declarației de beneficiar real s-a făcut printr-un amendament votat în Parlament.

„Ieri (miercuri - n.r.)am aflat cu stupoare că s-a strecurat un amendament în parlament prin care s-a reintrodus această declarație inutilă. Practic mediului privat i se transferă înapoi birocrația. Suntem toți puși pe drumuri ca să aibă statul mai puțină muncă și responsabilitate. Cum s-a întâmplat asta? Cei care ar trebui să aplice legea au trimis 277 de amendamente în comisia de la camera deputaților între care au strecurat un amendament care reintroduce declarația de beneficiar real. Acesta a trecut pe sub radar. Motivația oficială? Sunt <îngrijorări> de infringement. Comisia însă nu ne-a cerut să reintroducem declarația de beneficiar real, ci doar ne cere explicații despre aplicarea legii”, menționează Năsui.

El spune că fie președintele Klaus Iohannis retrimite legea la parlament ca să fie remediată, fie guvernul va da o ordonanță de urgență, fie partidele din coaliție fac o intervenție legislativă în Parlament care să elimine supra-birocratizarea.