Scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032. Nazare: Ieșim din modelul bazat pe consum

Ministrul a spus că adoptarea pachetului legislativ reprezintă „o tranziție strategică de la o creștere bazată pe consum la o creștere bazată pe investiții productive, pe inovație și pe producție autohtonă”, în contextul în care modelul economic axat pe consum a generat dezechilibre bugetare în ultimii ani.

„Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând pentru a fi capabilă să atragă investiții strategice mari mult mai repede, competitiv și în ritmul în care aceste investiții pot fi atrase în acest moment, pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții”, a afirmat Nazare.

El a precizat că România va avea un cadru mai solid pentru atragerea investițiilor și pentru consolidarea poziției economice în regiune, inclusiv prin sprijin acordat antreprenorilor români prin intermediul băncilor de investiții.

În zona fiscală, pachetul include bonificații fiscale, măsuri pentru creșterea lichidității firmelor, majorarea plafonului de TVA la încasare, introducerea amortizării super-accelerate și stimularea profitului reinvestit.

Cât despre schema de resurse minerale și de noi tehnologii, Nazare a transmis că aceasta va fi gestionată de Ministerul Economiei, care „va prelua în totalitate această schemă”.

„Pachetul de relansare nu este un pachet care să vizeze anul 2026. El, ca scheme de finanțare, vizează economia României până în 2032. Ca sume totale proiectate până în 2032 avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele”, a declarat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, impactul bugetar estimat pentru anul 2026 este de 2,2 miliarde de lei, iar criteriile pentru scheme vor fi stabilite în termen de 90 de zile de la adoptarea actelor normative și supuse consultării publice.

Nazare a anunțat și introducerea creditului fiscal pentru cercetare, dezvoltare și inovare, instrument care nu a existat până în prezent și care vizează susținerea ideilor de business din zona universitară către mediul economic.

