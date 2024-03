Parlamentul European a aprobat prioritățile bugetare pentru anul viitor

“Prin aprobarea priorităților bugetare ale Parlamentului European, am deblocat o situație dificilă pentru legislativul european și am demonstrat că un român poate gestiona situațiile cele mai dificile și genera consens la nivel european.

Prin votul obținut, începem practic negocierile directe cu reprezentanții Consiliului UE și ai Comisiei Europene privind sumele care urmează să fie alocate fiecărui domeniu. Prioritățile noastre sunt clare și sunt complementare cu cele pe care le au românii, mai exact finanțarea suplimentară a agriculturii, sprijinirea educației și a sănătății, dezvoltarea infrastructurii, susținerea inovației și a noilor tehnologii sau a domeniului apărării”, a arătat Negrescu într-un comunicat de presă.

”Pentru România sunt de interes solicitările făcute de Parlamentul European pentru includerea finanțării pentru aderarea completă a țării noastre la zona de liberă circulație, sprijinirea transferului pensiilor și beneficiilor sociale dobândite de români în afara țării, crearea unui plan european pentru educație din care să finanțăm învățământul și formarea continuă și să preîntâmpinăm abandonul școlar sau realocarea fondurilor europene necheltuite către beneficiarii care au demonstrat o capacitate de absorbție ridicată”, a mai declarat Negrescu.

Printre altele planul include suplimentarea fondurilor pentru sănătate în vederea creării unui program prin care tratamentele și aparatura medicală de ultimă generație să ajungă în toate statele membre UE pentru a asigura servicii de calitate și la prețuri accesibile pentru toți pacienții.

(sursa: Mediafax)