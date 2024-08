Nevăzătorii se pregătesc de proteste, din cauza recalculării pensiilor: Noile decizii au valori cu 60% - 80% mai mici

Asociaţia pregăteşte un amplu protest în Capitală, motivând că noua lege a pensiilor care va intra în vigoare din data de 1 septembrie ar aduce prejudicii majore persoanelor cu dizabilităţi vizuale.



"Concret, noile decizii de pensie pe care nevăzătorii le primesc au valori cu 60% - 80% mai mici decât pensiile aflate în plată, fapt revoltător şi inacceptabil! Conform atât vechiului act normativ în materie, Legea 263/2010, cât şi legii ce urmează să intre în vigoare 360/2023, pentru a se putea pensiona, nevăzătorii trebuie să lucreze un număr de ani echivalent cu o treime din stagiul de cotizare. Diferenţa vine din faptul că în trecut această treime era cuprinsă în formula de calcul drept stagiu complet, în vreme ce acum ea este în mod greşit socotită strict în baza contribuţiilor plătite. Aşadar, cu toate că şi Legea 360/2023 recunoaşte ca excepţie situaţia persoanelor cu deficienţă vizuală gravă, ea nu ţine cont de această particularitate în formula de calcul. Este adevărat că pensia în plată nu se modifică, însă în viitor ea nu se va putea indexa pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât puterea de cumpărare a oamenilor va scădea treptat", au transmis reprezentanţii Asociaţiei Nevăzătorilor.



Potrivit reprezentanţilor Casei Judeţene de Pensii (CJP) Buzău, noua lege nu va afecta cuantumul pensiilor, iar vechea modalitate de calcul a fost schimbată pe motiv de inechitate.



"În cazul persoanelor care au realizat stagiu de cotizare în situaţia existenţei unui handicap, legislaţia a prevăzut facilitatea utilizării la determinarea punctajului mediu anual a unui stagiu complet redus faţă de cel standard, aferent datei naşterii persoanei în cauză. Această modalitate de calcul a fost avantajoasă pentru această categorie de pensionari, determinând stabilirea unui punctaj mediu anual mai crescut. Recalcularea conform formulei de calcul prevăzută de nouă lege a pensiilor nr. 360/2923 se bazează pe numărul de puncte dobândit efectiv prin contributivitate, fără a se mai ţine cont de împărţirea acestora la un anumit stagiu de cotizare diferit de la persoană la persoană, fapt considerat o inechitate. Noua formulă de calcul a pensiilor aplicată în acest proces de recalculare poate determina stabilirea unei valori diminuate în cazul persoanelor care au realizat stagiu de cotizare având încadrare în grad de handicap, dar aceştia vor încasa efectiv aceeaşi valoare a pensiei ca în luna august 2024. De asemenea, aceste persoane vor beneficia de majorările viitoare ale punctului de referinţă, în raport cu inflaţia, fapt ce va determina creşterea viitoare a valorii pensiilor, într-un orizont de timp care poate fi diferit de la o persoană la alta", a precizat pentru AGERPRES Ionuţ Constantin, purtătorul de cuvânt al CJP Buzău.



Reprezentanţii Asociaţiei atrag atenţia că majorările viitoare ale punctului de referinţă în raport cu inflaţia s-ar putea întinde pe o durată îndelungată de timp, motiv pentru care s-ar impune câteva măsuri importante.



"Le-au venit la oameni care au pensii de 1.800 de lei, până în 2.000 de lei, decizii de 400 de lei, de 700 de lei. Clar aceşti oameni nu vor lua pensiile acestea mici, vor rămâne cu pensiile de 1.800 - 2.000, dar problema se opreşte la următoarele indexări, pentru că îi va creşte pensia de 700 - 800, nu cealaltă de 1.800 pe care o are, aici e problema. Noi am propus să se acorde un bonus în puncte de pensie, de la 0,5 la 1.00, să se ajungă la stadiul de cotizare întreg, pentru fiecare an de muncă lucrat. Nu cerem niciun ban în plus, vreau pensia mea şi să se indexeze la primele indexări. Vom negocia cu autorităţile, dacă este necesar vom ataca la Curtea Constituţională pe un drept câştigat. Aşa cum spun cei cu pensii speciale că nu au cum să le taie dreptul câştigat, aşa spun şi oamenii, au ieşit la pensie pe baza unei legi, nu poţi să le tai pensia", a declarat pentru AGERPRES vicepreşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor Buzău, Vasile Carapit.



În acest sens, ANR solicită creşterea de la 0,5 puncte la un punct pentru fiecare an lucrat a bonificaţiei acordate persoanelor cu handicap grav, creşterea de la 0,25 puncte la 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat a bonificaţiei acordate persoanelor cu handicap accentuat şi acordarea bonificaţiei pe toată perioada lucrată până la pensionare, nu doar după 1 septembrie 2024.

