Nicuşor Dan: A fi un bun meseriaş - un obiectiv pentru fiecare elev care urmează învăţământul profesional

"Am marcat azi Ziua Naţională a Meseriilor printr-o dezbatere la Primăria Capitalei, care a dat startul informării despre oferta educaţională pentru învăţământul dual în anul şcolar 2022-2023. Am invitat la această dezbatere reprezentanţi ai companiilor care au solicitat locuri pentru învăţământul dual, reprezentanţi ai liceelor bucureştene care vor şcolariza elevi din învăţământul dual, dar şi reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi şi elevi. Am pledat în mesajul meu pentru revalorizarea muncii, inclusiv a muncii manuale şi am spus că a fi un bun meseriaş trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare elev care urmează învăţământul profesional - iar ulterior o mândrie pentru el şi familia lui", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.



El a adăugat că Primăria Generală a Capitalei susţine eforturile pentru mai buna conectare a educaţiei şcolare cu oferta de muncă şi pune la dispoziţie resurse, spaţii şi informaţii pentru integrarea cu succes a noilor generaţii pe piaţa muncii.