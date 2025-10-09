Nicușor Dan salută acordul de încetare a focului și eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza

Președintele României, Nicușor Dan, salută acordul privind încetarea focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza.

„Salut cu căldură acordul privind încetarea focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și leadershipul valoros al președintelui Donald Trump, precum și al Egiptului, Qatarului, Turciei și al tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui important progres în negocieri”, scrie Nicușor Dan, joi, pe X.

Dan mai spune că acest lucru aduce speranța atât de necesară pentru pace și stabilitate în regiune.

„România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, mai transmite Dan.

Donald Trump a declarat că Israelul și Hamas au semnat prima fază a „planului nostru de pace”. Hamas a anunțat într-un comunicat încheierea unui acord „care prevede încetarea războiului din Gaza, retragerea ocupației din aceasta, intrarea de ajutoare și un schimb de prizonieri”.

(sursa: Mediafax)