Președintele Nicușor Dan condamnă agresiunea xenofobă asupra unui tânăr la București

Într-un mesaj public, șeful statului a subliniat că astfel de acte „constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre” și că autoritățile trebuie să trateze incidentul „cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”.

Președintele a apreciat intervenția polițistului aflat în timpul liber, care a reușit să oprească atacatorul. „Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”, a adăugat Nicușor Dan.

În mesajul său, președintele a făcut referire și la experiența românilor plecați la muncă în străinătate: „Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie”.

El a reafirmat angajamentul pentru o Românie „care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut”.

„Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a încheiat președintele.

Autoritățile locale și poliția sunt așteptate să soluționeze cazul în conformitate cu prevederile legale privind infracțiunile motivate de ură.

Un tânăr de 20 de ani din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat fizic și verbal un livrator din Bangladesh, lovind victima în față și adresându-i insulte rasiale. „Care e problema?”, a întrebat livratorul, iar agresorul i-a spus: „Mergi înapoi în țara ta, asta e problema”, adresându-i o insultă rasială.

Citește pe Antena3.ro O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport

Incidentul s-a petrecut în sectorul 2 și a fost filmat și oprit de un polițist aflat în timpul liber, care l-a imobilizat pe agresor când acesta a încercat să fugă.

(sursa: Mediafax)