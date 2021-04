Nicuşor Dan: Am găsit sute de terenuri pentru care PUZ Sector 2 este nelegal

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că analiza planurilor urbanistice zonale de sector a progresat "foarte mult" şi că în cazul Sectorului 2 au fost identificate sute de terenuri pentru care PUZ-ul coordonator este nelegal.



Precizările au fost făcute în contextul în care, pe 26 februarie, PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 au fost suspendate pentru o perioadă de un an, în baza unor hotărâri adoptate de către Consiliul General al Capitalei.



"Am progresat foarte mult pe analiza de nelegalitate a PUZ-urilor de sector. Pentru PUZ Sector 2 am găsit de ordinul sutelor de terenuri pentru care acest PUZ este nelegal şi voi prezenta această analiză consilierilor generali, Inspectoratului de Stat în Construcţii şi prefectului şi o să vedem care este decizia pe care o s-o ia", a precizat edilul general, la Digi 24.



El a menţionat că în prezent atenţia Municipalităţii se îndreaptă spre elaborarea proiectului de buget şi că ulterior se va axa asupra aspectelor urbanistice, scrie AGERPRES.



"Acum suntem în plin proces de aprobare a bugetului. O să avem o şedinţă cu consilierii generali în care să discutăm bugetul şi imediat după ce trecem de chestiunea bugetului o să discutăm şi de chestiunile urbanistice", a spus Nicuşor Dan.



Întrebat dacă a primit vreun răspuns din partea judecătorilor Curţii de Apel pe tema suspendării PUZ-urilor, Nicuşor Dan a precizat că aceştia şi-au declinat posibilitatea de a da o astfel de opinie juridică.



"Era vorba de o chestiune de interpretare. În momentul în care noi am dat această hotărâre de Consiliu General, am primit întrebări de la arhitecţii şefi ai sectoarelor despre interpretarea unei sintagme din această hotărâre şi atunci, ca să avem o interpretare profesionistă, am solicitat punctul de vedere al Curţii de Apel", a adăugat Nicuşor Dan.