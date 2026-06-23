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Mesajul transmis de Nicușor Dan liderilor politici înaintea începerii rundei de consultări

de Redacția Jurnalul    |    23 Iun 2026   •   13:16
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Mesajul transmis de Nicușor Dan liderilor politici înaintea începerii rundei de consultări
presidency.ro/Ce le cere Nicușor Dan partidelor

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm cu privire la ce le va cere liderilor partidelor parlamentare la consultările de marți.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate”, spune Nicușor Dan, pe X.

Președintele Nicușor Dan a mai spus că „România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”.

Mesajul lui Nicușor Dan a venit cu doar câteva minute înainte de a se întâlni cu liderii PSD la consultări.

De altfel, Nicușor Dan a întârziat la întâlnirea cu liderii PSD, el ajungând cu 5 minute mai târziu.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: nicusor dan consultari partide
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