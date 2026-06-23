Mesajul transmis de Nicușor Dan liderilor politici înaintea începerii rundei de consultări

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate”, spune Nicușor Dan, pe X.

Președintele Nicușor Dan a mai spus că „România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”.

Mesajul lui Nicușor Dan a venit cu doar câteva minute înainte de a se întâlni cu liderii PSD la consultări.

De altfel, Nicușor Dan a întârziat la întâlnirea cu liderii PSD, el ajungând cu 5 minute mai târziu.

(sursa: Mediafax)