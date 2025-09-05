Președintele Nicușor Dan, la 100 de zile de mandat: „Nimeni nu a vorbit de o nouă creştere de TVA”

Nicuşor Dan i-a acordat aseară Alessandrei Stoicescu un interviu în exclusivitate în faţa Palatului Cotroceni. Şeful statului a făcut bilanțul primelor trei luni din mandat. Printre subiectele fierbinţi discutate s-au aflat creşterea TVA-ului, pensiile magistraţilor şi scandalul din Coaliţie.

"Cred că au fost trei lucruri importante. Unu, am avut o provocare cu formarea unui Guvern care să fie stabil, asta s-a întâmplat. După care am avut o provocare cu deficitul și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. (...) Tot timpul eu sunt o persoană exigentă. Șapte-opt ar fi nota pe care mi-aş da-o.", a declarat Nicuşor Dan.

Chiar dacă, în campania pentru fotoliul de la Cotroceni, a promis că nu o să crească TVA-ul, în definitiv, decizia nu a mai fost în mâna preşedintelui. "Cred că au fost patru sau cinci săptămâni în care toți am făcut calcule. Au fost inclusiv aici, la Cotroceni, niște grupuri de lucru care aveau niște flip chartere și scriau acolo. Da, eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule, a decis astfel, altfel... așa a rămas. Nu, nimeni nu a vorbit de asta (n.r. despre o eventuală nouă creştere de TVA)." -Nicuşor Dan.

Pensiile speciale ale magistraţilor, un subiect contestat, dar aşteptat de români, a fost discutat de Guvern cu Nicuşor Dan.

Întrebat care sunt planurile sale în legătură cu schimbarea conducerii SRI şi SIE, președintele a declarat că discuțiile sunt în desfășurare și nu își dorește numirea unor politicieni.

„Nişte oameni care au experienţă de viaţă, capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime. Nu politicieni, mai degraba oameni din societate, lucru la care partidele sunt dispuse. (…) E o discuţie sensibilă, preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să aprobe sau nu. Am spus asta de multe ori, că nu suntem în situaţia... România are nevoie de stabilitate, nu putem face un joc din ăsta, eu să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, el să mă acuze pe mine. Asta nu se va întâmpla. Discuţiile astea se desfăşoară restrâns. Când o să avem consens o să anunţăm. Au fost discuţii în coaliţie, e doar o discuţie, care este foarte colegială, fără niciun fel de tensiuni.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat și că o vizită în Statele Unite este în pregătire.

„Invitaţia există. Eu îmi doresc să avem toate lucrurile pregătite, să avem o informaţie foarte clară despre interesele noastre economice, să avem o discuţie cu mari companii americane, să avem o aşteptare din partea companiilor noastre despre posibilităţi comerciale. Şi în momentul în care o să avem asta, discuţia o să fie consistenta. (...) Mi-aş dori ca Statele Unite să fie implicate inclusiv pe partea de sancţiuni, pentru că sancţiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente şi foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum.” - a declarat președintele României.

Preşedintele României a răspuns și întrebărilor primite pe observatornews.ro, de la cititori. Nicușor Dan a explicat de ce nu se mută din casa în care locuia dinainte să devină președinte, dar și ce i-a spus Donald Trump la Summit-ul NATO - „Doar «Bună ziua. Ce mai faci?». Am discutat mai mult când am vorbit la telefon, chiar a doua zi după investire, m-a sunat să mă felicite și atunci am discutat 10 minute.”

