Jurnalul.ro Ştiri Observator Reacția președintelui la recordul BNR: Piața răspunde la criza politică, dar nu există motive de panică

de Redacția Jurnalul    |    04 Mai 2026   •   20:15

Președintele României Nicușor Dan a comentat deprecierea leului față de cursul euro, pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură, explicând că reacția piețelor este una firească în astfel de situații.

„Din nou invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut după ce chestiunile se așează cursul revine”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a transmis și un mesaj către mediul financiar și investitori, insistând că România își menține direcția economică și angajamentele asumate.

„Ce pot să transmit și românilor și, să-i spunem, pieței financiară este că România-și păstrează angajamentele pe deficit și-și păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală”, a mai spus președintele.

Luni, Banca Națională a României a anunțat un nou maxim istoric de 5,1998 lei pentru un euro, pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură.

(sursa: Mediafax)

 

