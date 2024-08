Nicuşor Dan după discursul dur al lui David Popovici: Cele mai mari două baze sportive nu sunt gestionate de Primăria Capitalei

"În ceea ce priveşte Sala Polivalentă, noi am avut pe masă un proiect care viza construirea unei săli polivalente în Complexul de la Lia Manoliu, pe o bucată pe care statul ne-o lăsase nouă acolo. Nu am mers înainte cu el pentru că deja acolo este şi stadionul. E foarte bine că noi avem în Bucureşti un stadion - Arena Naţională, numai că el a fost pus greşit. De câte ori are loc un meci sau un eveniment acolo, se blochează tot Sectorul 2 şi nu e normal să se întâmple asta. De aia, n-am insistat cu ideea unei săli polivalente pe acea locaţie. Acum noi lucrăm la Planul Urbanistic General. Probabil că în această toamnă o să avem prima sa variantă şi acolo ne gândim la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă (...) În acel plan pentru o mare bază sportivă intră şi o sală polivalentă, un mare bazin de înot şi un complex de tenis care lipseşte, de asemenea, în Bucureşti", a spus Nicuşor Dan, vineri, la Digi24.



Acuzat de "pasarea responsabilităţii" în privinţa Sălii Polivalente de la Lia Manoliu, Nicuşor Dan a subliniat că nu se regăseşte "în această sintagmă".



"Cum adică pasarea responsabilităţii? Dacă cineva are o atribuţie, să şi-o exercite, dacă vrea să ne-o dea nouă, să ne-o dea şi atunci ne ocupăm noi", a spus Nicuşor Dan, care a menţionat că trebuie să primească şi mai mulţi bani.



El a menţionat că Primăria Capitalei ar trebui să primească mai mulţi bani dacă trebuie să se implice în dezvoltarea infrastructurii sportive a Bucureştiului.



"Despre infrastructura sportivă din Bucureşti sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, există două mari baze sportive din Bucureşti, cea de la Lia Manoliu şi cea de la Ştrandul Tineretului, din spatele Stadionului de Rugby de la Arcul de Triumf nu sunt gestionate de Primăria Capitalei, ci sunt gestionate de statul român, prin Agenţia Naţională pentru Sport. Dacă vrem să investim în sport în Bucureşti şi dacă vrem ca Primăria Capitalei să investească, atunci trebuie să schimbăm raportul între banii pe care îi primesc primăriile din Bucureşti - Primăria Capitalei faţă de primăriile de sector, pentru că noi suntem o instituţie care plătim subvenţia şi mai reparăm nişte şine de tramvai şi mi se duc toţi banii. Pe scurt, asta e Primăria Capitalei azi", a adăugat edilul Capitalei.



Nicuşor Dan a menţionat că, deşi are un "dialog permanent" cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, în ultimele zile nu a vorbit cu acesta despre infrastructura sportivă a Capitalei.



Înotătorul David Popovici a declarat, miercuri noaptea, că ar vrea ca medaliile sale de aur şi bronz cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris să aducă mai multe investiţii în săli de sport.



Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că este nevoie să existe o coordonare între autorităţile guvernamentale şi cele locale, pentru mai multe investiţii în infrastructura sportivă.

AGERPRES