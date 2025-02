Nicușor Dan, despre deszăpezire: Responsabilitatea principală a fost a primarilor de sector

„Da, am plecat luni și marți. Azi e marți, mâine dimineață voi fi la București. Am plecat luni și marți, am delegat directorilor responsabili. Din ceea ce privește problema ninsorii, am fost în legătură directă cu directoarea serviciilor publice, directoarea de la servicii publice a primăriei capitalei și responsabilitatea principală însă a fost a primarilor de sector, pentru că ei au operatorii de salubritate și de dezăpezire în contractați pentru problema asta de dezăpezire”, spune la Antena3 Nicușor Dan.

El afirmă că PMB poate doar să coordoneze primăriile de sector.

„Noi n-am putut decât să le coordonăm, să le dăm sfaturi, să le spunem dacă respectă sau nu respectă strategia care este aprobată de Consiliul General acum mulți ani”, încheie Dan.

(sursa: Mediafax)