Președintele a semnat legea care combate teroarea domestică

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi că a promulgat legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

Măsura este prezentată ca un pas foarte important în creșterea protecției victimelor violenței domestice și în consolidarea intervenției statului în astfel de cazuri.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a anunțat că noua lege vine ca răspuns la o realitate socială problematică, care a fost prea mult timp neglijată sau tratată insuficient de autorități.

„De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, a precizat acesta.

Nicușor Dan a salutat și rolul Parlamentului în adoptarea modificărilor legislative.

„Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun”, a transmis președintele.

Legea este prezentată ca un instrument prin care statul își întărește capacitatea de intervenție cât se poate de rapidă.

„Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”, se arată în mesaj.

„Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi”, a scris Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)