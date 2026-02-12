x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Când ar putea intra România în zona euro? Nicușor Dan vorbește despre trecerea la moneda unică

Când ar putea intra România în zona euro? Nicușor Dan vorbește despre trecerea la moneda unică

de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   21:30
Când ar putea intra România în zona euro? Nicușor Dan vorbește despre trecerea la moneda unică
Sursa foto: Nicușor Dan spune că accesul României la zona euro depinde de echilibrul bugetar

Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un termen de trei-patru ani.

Precizările au venit după ce preşedintele a fost întrebat în ce măsură consideră că este oportună începerea unei discuţii serioase despre adoptarea monedei unice.

"Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfăşoară pe spaţii mai largi, cu atât firmele acelea vor fi mai productive. Cu atât mai mult, vei avea locuri de muncă bine plătite în ţara ta. Condiţiile sunt însă cele pe care le cunoaştem. Ca să aderi la moneda euro trebuie - şi pe deficit, şi pe datorie - să intri în nişte indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de trei-patru ani de acum încolo", a declarat preşedintele, după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, desfăşurată la Castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan indicatori zona euro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri