Fără agresori sexuali lângă persoanele vulnerabile: Noua lege intră oficial în vigoare

Legea care interzice agresorilor sexuali condamnați, înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, să se angajeze în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație fizică și sport, fie ele publice sau private, a fost promulgată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Legea, inițiată de senatorul USR Ștefan Pălărie, prevede explicit că persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale trecute în Registru nu mai pot lucra în astfel de locuri, oferind o protecție mai bună persoanelor vulnerabile.

„Unele bătălii duse în Parlament ajung să dureze nedorit de mult. Ani de zile. Dar asta nu le face mai puțin importante. Legea promulgată astăzi de Cotroceni, după 2 ani de negocieri și dezbateri aduce un mare ajutor persoanelor vulnerabile. Prea mult timp, potențiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorții: copii, femei, persoane cu dizabilități, vârstnici, cât și alte persoane vulnerabile. Prin această lege vom oferi mai multă siguranță în școli, spitale, azile și alte instituții care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliția poate ști unde sunt și ce fac”, spune senatorul USR Ștefan Pălărie.

Totodată, legea stipulează că în Registrul Agresorilor Sexuali vor fi incluse și informații privind locul de muncă al agresorului, o informație care până acum lipsea. În plus, persoanele înscrise în acest Registru vor fi obligate să anunțe Poliția dacă încheie un contract de muncă sau de voluntariat.

Registrul Agresorilor Sexuali a fost creat în 2019, iar în prezent conține informații despre 65.000 de persoane.

